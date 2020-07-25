خطة استراتيجية في جامعة الشارقة للعام 2021

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة أن كافة المساقات النظرية بجامعة الشارقة سوف يكون فيها التعلم (عن بعد ) في خريف 2020 – 2021، أما مساقات المختبرات العملية والفنية والاستديوهات والمختبرات الإكلينيكية السريرية الطبية ومشاريع التخرج والتدريب الإكلينيكي بالمستشفيات سوف تكون الدراسة فيها داخل القاعات الدراسية، آخذين بعين الاعتبار كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عن الجهات المختصة للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا.

وقال مدير جامعة الشارقة لـ«البيان» إن المساقات النظرية في مختلف التخصصات الطبية والصحية والهندسية والعلمية والشرعية والدراسات الإسلامية والآداب والعلوم الاجتماعية وإدارة الأعمال والفنون الجميلة والتصميم والاتصال والحوسبة والمعلوماتية سوف يتم فيها التعلم عن بعد خلال خريف 2020 - 2021، مبيناً أن الجامعة بدأت التعليم عن بُعد بالبرنامج الصيفي، كما أنه تم وضع خطة استراتيجية للعام الأكاديمي المقبل بحيث يكون جزء منه «عن بُعد» والجزء الآخر في القاعات الدراسية، بحسب نوع البرنامج والتخصص والكلية والقسم الأكاديمي.

وأضاف النعيمي: في ما يتعلق بالدراسات العليا هناك عدد كبير من الطلبة يعملون موظفين بالدوام الجزئي، وسوف تكون أغلب مساقاتهم عن بعد، لأنهم سيكونون في دوائرهم ومكاتبهم، تلك الخطة سوف تتم دراستها والاتفاق عليها وذلك بالتناغم مع إرشادات وتوجيهات وزارة التربية والتعليم العالي، لافتاً إلى أن الجامعة حصلت على 11 برنامجاً جديداً تم اعتمادها من وزارة التعليم العالي، منها 2 دكتوراه و8 ماجستير وبرنامج بكالوريوس، ليصبح عدد البرامج 108 أكاديمية وجميعها معتمدة من الوزارة، ومنها 15 برنامجاً في الدكتوراه و36 للماجستير و55 للبكالوريوس وبرنامجان في الدبلوم العالي، والتخصصات النظرية منها سوف تكون عن بعد، وكافة البرامج الجديدة تتناغم مع سوق العمل مع الوظائف الجديدة.

وتابع إن الجامعة حسب التصنيف العالمي ما زالت في صعود مستمر، وتعد من أقوى 3 جامعات على مستوى الدولة، كما أنها تسير نحو الريادة العالمية عبر ترسيخ كافة الإمكانات لخدمة العمل الأكاديمي والبحثي، وتخطو بجد نحو التعلم والعمل عن بعد بمواكبتها السريعة والمتكاملة لهذا النظام عبر التخطيط والتنظيم عبر وسائل تضمن الاستمرار وتحقيق الجودة والكفاءة.

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