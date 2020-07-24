تطبيق الرسوم الدراسية كاملة للعام الدراسي المقبل

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن تطبيق الرسوم الدراسية كاملة على طلبة المدارس الخاصة في الإمارة، بغض النظر عن النموذج التعليمي الذي تتبعه المدرسة، مشيرة إلى أن المدارس ستعلن بحلول 30 يوليو الجاري تطبيقها أحد النماذج الخمسة التي تم إقرارها، وتشمل انتظام الطلبة بنظام الدوام الكامل، أو الدوام الجزئي، أو التناوب بالأسابيع أو التناوب بالأيام، أو التعليم الهجين.

وبينت الدائرة في «دليل أولياء الأمور لإعادة فتح المدارس» الذي حصلت «البيان» على نسخة منه، أن المدارس الخاصة سوف تطبق أحد النماذج التعليمية التالية أو أكثر من نموذج عند فتح المدارس، وذلك بناءً على استبيان أولياء الأمور والسعة الاستيعابية لكل مدرسة، كما أنه من الممكن أن تطبق المدرسة أكثر من نموذج وفق الصف الدراسي، مشيرة إلى أن النماذج الخمسة المطروحة تشمل الانتظام بنظام الدوام الكامل وحضور الأطفال يومياً إلى المدرسة، والانتظام بنظام الدوام الجزئي حيث يحضر الأطفال يومياً إلى المدرسة ولكن بنصف دوام دراسي، والتناوب بالأيام يتيح تلقي الأطفال التعليم مباشرة وأيام متناوبة (يومان في الأسبوع)، والتناوب بالأسابيع يتيح تلقي الأطفال التعليم في المدرسة، والتعليم عن بعد لمدة أسبوعين في كل شهر، بالإضافة إلى أسلوب التعليم الهجين، والخاص بتلقي الأطفال التعليم في المدرسة يومين في أسبوع و3 أيام في الأسبوع التالي، والتعليم عن بعد في الأيام التي يكون فيها في المنزل.

الحافلات المدرسية

ودعت الدائرة أولياء الأمور إلى نقل أطفالهم من وإلى المدرسة، وذلك لتخفيف الضغط على نظام النقل المدرسي، لافتة إلى أنه سيتم قياس درجة حرارة الأطفال قبل الصعود إلى الحافلة، ولن يسمح للذين درجات حراراتهم مرتفعة بالصعود على متن الحافلة، كما ستعمل الحافلات بنسبة 50٪ من طاقتها، وسيطلب من الأطفال الحفاظ على مسافة الأمان المطلوبة، بالإضافة إلى تخصيص مقاعد للطلبة في الحافلة ليجلس عليها الطالب طوال الفصل الدراسي.

وحول مساحة الفصل وتوزيع الطلبة، أشارت الدائرة إلى أنه في الأغلب سيتم تقسيم فصل الطفل إلى مجموعتين أو أكثر لتطبيق إجراءات التباعد الاجتماع، ولتقليل الاحتكاك والاختلاط بالآخرين، سيبقى كل طفل في هذه المجموعة حتى نهاية مرحلة كوفيد-19، لافتة إلى أنه لم يتم تحديد الحد الأقصى لعدد الطلبة في كل فصل، إلا أنه يجب أن يكون العدد قليلاً بحيث يمكن لكل طالب سماع المعلم بشكل واضح والمشاركة بفاعلية في الفصل، وفي حال كان الطفل يستخدم حافلة المدرسة، فسيكون جزء من مجموعة ثابتة مخصصة للحافلات «مجموعة الحافلة» لتقليل اختلاطه مع الأطفال الآخرين.

إجراءات احترازية

وأكدت الدائرة أنه سيتعين على جميع الطلبة الالتزام بإجراءات التباعد بمسافة 1.5 متر في جميع الأوقات، كما أنه من المحتمل توزيع الأطفال في رياض الأطفال والصفوف الدنيا من الحلقة الأولى الذين يجدون صعوبة في تطبيق إجراءات التباعد الاجتماع على مجموعات تتكون بحد أقصى من 10 أشخاص لكل مجموعة.

وأشارت إلى أنه لن يسمح لأولياء الأمور بدخول مبنى المدرسة، إلا إذا كان طفلهم من أصحاب الهمم، وسيتم فحص درجات الحرارة باستخدام أجهزة لا تتطلب ملامسة الجسم قبل دخول المدرسة، وعند اصطفاف الطلبة خارج البوابة للدخول سيتم المحافظة على مسافة 1.5 متر بين العائلات والطلبة الآخرين، وسيُسمح لولي أمر واحد فقط بمرافقة الأطفال خارج مدخل المدرسة، وفي حال مرافقة الطفل أثناء وقوفه في صف الانتظار، يجب الالتزام بارتداء الكمامة، لافتة إلى أنه قد تتفاوت أوقات الدخول والخروج بالنسبة للطلبة لتجنب الطوابير الطويلة والازدحام، وسيتم إبلاغهم بهذه الأوقات من قبل مدرستك، بالإضافة إلى السماح لأولياء الأمور بالبقاء في منطقة الانتظار المخصصة لاستلام أطفالهم لمدة أقصاها 10 دقائق، مع الحفاظ على مسافة 1.5 متر عن الأشخاص الآخرين.

أصحاب الهمم

ولفتت الدائرة إلى أنه في حال كان الطالب من ذوي الهمم، أو لديه أي احتياجات خاصة، فستضع المدرسة خطة تعليم فردية له، بالإضافة إلى إجراء تقييم المخاطر له وذلك بالتنسيق والتشاور مع ذويه، حيث سيحتوي التقييم على جميع الترتيبات الخاصة التي يحتاجها الطفل من أجل عودته الآمنة إلى المدرسة وأن يكون حالة معنوية جيدة.

الحالات المرضية

وحددت الدائرة 5 خطوات للتعامل مع اكتشاف مرض أي طفل أثناء تواجده في المدرسة، شملت نقله على الفور إلى غرفة الحجر الصحي ليتم متابعة حالته من قبل ممرضة المدرسة، والاتصال بذويه على الفور لأخذ الطفل من المدرسة، ومنع إعطاء المدرسة أي أدوية لطفل، وإبلاغ الأهل بأقرب مستشفى أو مركز اختبار كوفيد-19، وفي حال كانت نتائج الطفل إيجابية بالنسبة لكوفيد-19، فيجب على الأسرة إبلاغ المدرسة حتى تتمكن من اتخاذ التدابير اللازمة لضمان صحة الطلبة والموظفين الآخرين الذين ربما تعرضوا للفيروس، وشددت الدائرة على أنه لن تتم مشاركة المعلومات المتعلقة بأي طفل مع أي شخص بخلاف السلطات الحكومية المعنية.

رسوم

أكدت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي أنه سيتم تطبيق الرسوم الدراسية كاملة على الطلبة، بغض النظر عن النموذج التعليمي الذي تتبعه المدرسة، ودعت ذوي الطلبة في حال كانوا يواجهون أي صعوبات مالية، إلى التواصل مع مدير المدرسة للحصول على الدعم اللازم، أو الانتقال إلى مدرسة أخرى أكثر ملائمة، وحذرت من قرار عدم تسجيل الأطفال في المدارس للعام الأكاديمي المقبل «21 / 2020»، والاستعاضة عن ذلك باستكمال دراستهم من المنزل؛ لأنهم في هذه الحالة قد يتوجب عليهم إعادة ذلك الصف عند عودتهم إلى النظام التعليمي.

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