مبادرة «تطوعك انتماء» تكرم الطلبة المتفوقين

المصدر: (العين - وام )

نظمت مبادرة «تطوعك انتماء»، التي أطلقها مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، برعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، وفي إطار فعاليات «في بيتنا متفوق» الحفل الأول لتكريم الطلبة المتفوقين.

شهد الحفل الافتراضي حضور الشيخ حميد بن خالد القاسمي، الذي ألقى كلمة أشاد فيها بكل الجهود المبذولة لتعزيز التعليم في الدولة رغم ظروف أزمة «كورونا».

كما أشاد الدكتور سالم بن ركاض العامري بدور وزارة التربية والتعليم في دعم كل الطلاب، وتيسير سبل تفوقهم وقدم لهم التهنئة على ما حققوه من إنجاز.

وبدوره شكر أيمن النقيب منسق المبادرة كل القائمين على المبادرة والداعمين لها، الذين أسهموا في تقديم مجموعة متنوعة من الحوافز والمكافآت للمتفوقين، كما توجه بالشكر للشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان على رعايتها المبادرة.

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