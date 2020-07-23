جامعة خليفة تطلق التحدي الصيفي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أمس، عن إطلاق تحدي جامعة خليفة الصيفي 2020 لطلبة الصفوف الثانوية 11 و12، حيث يرتكز تحدي هذه السنة على تصميم «الطبيب الافتراضي»، وهو نظام يربط المرضى بالأطباء المتاحين للاستفادة من استشاراتهم الطبية دون الحاجة إلى زيارتهم في المراكز الطبية.

ويتطلب نظام الـ «الطبيب الافتراضي» من الطلبة تصميمه بطريقة تثبت فعالية الاستفادة منه في الحالات الطارئة التي يصعب فيها الوصول للمستشفى أو الحالات الطارئة التي لا يتوفر فيها طبيب في المنطقة أو لا يسع الوقت للوصول إلى المستشفى أو الحالات التي تحدث في وقت متأخر من الليل. وللمشاركة في التحدي، يتعين على الطلبة زيارة الرابط (www.HighSchoolChallenge.ae) والتسجيل كفريق يتكون من 3 أعضاء كحد أدنى و5 أعضاء كحد أقصى وستستمر فترة التسجيل لغاية 28 يوليو الجاري.

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