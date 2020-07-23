برامج صيفية لأكاديمية رأس الخيمة للموهوبين

المصدر: (رأس الخيمة – البيان)

أعلنت سمية حارب السويدي عضو المجلس الوطني الاتحادي مدير عام أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين، إطلاق حزمة من الأنشطة والبرامج الافتراضية «عن بُعد» للموسم الصيفي، والذي يأتي في ظروف استثنائية.

مشيرة إلى أن الأكاديمية دأبت كل عام على طرح برامج تشتمل على عدد من الدورات التدريبية والورش المتخصصة في العديد من المجالات التي تلبي احتياجات الطلبة بما يحقق الهدف من خلال استثمار أوقات الطلبة في أيام الإجازة الصيفية وبما يكفل الاستفادة المتوخاة من إقامة هذه البرامج التي تعود بالفائدة على المنتسبين من أصحاب المواهب وتشجيعهم على تنمية وتطوير مهارتهم وصقل شخصيتهم وأتاحت الفرصة أمامهم لإثبات ذاتهم في فضاء رقمي متكامل. وأوضحت أن نوعية البرامج والأنشطة المدرجة في خطة هذا العام جاءت متعددة ومتنوعة.

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