كلية دبي للسياحة توفر منحاً دراسية وجوائز مميزة للعام الدراسي المقبل

المصدر: دبي - البيان

كشفت كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، عن برنامج المنح الدراسية والجوائز للعام الدراسي الجديد الذي سيبدأ في شهر سبتمبر المقبل، حيث يقدم هذا البرنامج مجموعة من المنح والجوائز للطلبة الراغبين في التميز والنجاح المهني في أحد القطاعات المرتبطة بالسياحة في دبي.

وخصصت الكلية منحة للمواطنين وهي «منحة مواطني الإمارات»، وأخرى موجهة للطلبة الوافدين باسم «منحة عام التسامح»، كما أنها حددت خمس جوائز مختلفة للطلبة الموهوبين والمتميزين، والتي تندرج جميعها تحت صندوق المنح الدراسية الذي أسسته الكلية للمساعدة في استقطاب المزيد من الموهوبين الناشئين بدبي لوظائف يتعاملون فيها بشكل مباشر مع الزوار، وكذلك تطوير مهارات الجيل المقبل من الموظفين العاملين في قطاع السياحة والقطاعات المرتبطة به. وستوفر هذه المنح الدراسية خصماً بنسبة 25 بالمئة على رسوم الدراسة للتخصصات التي يرغب الطلبة التسجيل بها في الكلية. فيما يتطلب من الطلبة الوافدين تقديم نسخة عن شهادة الثانوية العامة «الصف الثاني عشر» (أو ما يعادلها) من مدرسة أو كلية مسجلة في الدولة لإمكانية الحصول على هذه المنحة الدراسية.

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وقال عيسى بن حاضر، المدير العام لكلية دبي للسياحة: «يسر كلية دبي للسياحة أن تعلن عن هذه المنح الدراسية والجوائز، والتي تتماشى مع استراتيجية الكلية الرامية إلى تطوير مهارات الطلبة».

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