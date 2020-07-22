تحالف لجامعات الإمارات للتعلم عبر الإنترنت

المصدر: دبي - البيان

أطلقت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم، تحالف جامعات الإمارات العربية المتحدة للتعلم عبر الإنترنت ذي الجودة العالية، وهي عبارة عن مبادرة تهدف إلى دعم نخبة من الجامعات الإماراتية في مسعاها إلى تطوير برامج جامعية عبر الإنترنت معتمدة وإطلاقها بحلول العام 2022.

وفي اجتماع افتراضي مشترك من تنظيم وزارة التربية والتعليم ومؤسسة عبدالله الغرير للتعليم، أعلن الجانبان عن إطلاق شراكة تمتد على عامين بين القطاعين العام والخاص، بهدف جعل برامج التعلم عبر الإنترنت المعتمدة متاحة لفئة أوسع من الطلاب في شتى أنحاء الإمارات وخارجها. ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز التعاون بين مختلف الجامعات في الإمارات وتساهم في بناء قدراتها في مجال التعلم عبر الإنترنت.

وتهدف المبادرة لتقديم الدعم للجامعات الإماراتية الملتزمة بتطوير برامج جامعية معتمدة وعالية الجودة وإنجازها بحلول العام 2022. وتتوافق المبادرة مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار في الإمارات التي تهدف إلى تحفيز الابتكار في 7 قطاعات وطنية رئيسية منها التعليم، ومع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030 التي تسعى إلى إعداد جيل جديد من الإماراتيين لمواجهة تحديات المستقبل. وتأتي هذه المبادرة عقب إطلاق مفوضية الاعتماد الأكاديمي للتعليم العالي بوزارة التربية والتعليم عام 2019 لإطار ومعايير واضحة لاعتماد البرامج الجامعية عبر الإنترنت في الإمارات.

أبعاد جديدة

وأكد الدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي، على أهمية المضي قدماً في إضافة أبعاد جديدة للتعليم الجامعي على المستوى الوطني، وذلك من خلال تبني أفضل الخيارات الأكاديمية الريادية، والتي منها العمل على توسيع قاعدة البرامج الأكاديمية المعتمدة التي تقدمها الجامعات الوطنية عبر شبكة الإنترنت، في خطوة تتسق بشكل تام مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي أفردت للتعليم العالي حيزاً كبيراً بغية ترسيخ تجارب تعليمية مبتكرة.

وبين أن إطلاق تحالف جامعات الإمارات العربية المتحدة للتعلم عبر الإنترنت بالتعاون مع مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم، جاء في سياق العمل على تحقيق رؤية وزارة التربية والتعليم خاصة فيما يتعلق بقطاع التعليم العالي، وإتاحة تجارب أكاديمية وطنية مواكبة للتطورات المتسارعة التي تطال طبيعة التعليم الآن وفي المستقبل.

شراكة ثلاثية

وقال عبدالعزيز الغرير رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالله الغرير للتعليم: «نطلق هذه الشراكة الثلاثية الأطراف في الإمارات، والتي تحققت بفضل التزام مشترك يجمع بين الوزارة وبين نخبة من الجامعات الرائدة، ويهدف إلى جعل برامج التعلم المعتمدة وعالية الجودة عبر الإنترنت جزءاً من مشهد التعليم العالي في الدولة».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز