كلية دبي للسياحة تعلن عن توفير منح دراسية وجوائز مميزة للعام الدراسي المقبل

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة" عن برنامج المنح الدراسية والجوائز للعام الدراسي الجديد الذي سيبدأ في شهر سبتمبر المقبل، حيث يقدم هذا البرنامج مجموعة من المنح والجوائز للطلبة الراغبين في التميز والنجاح المهني في إحدى القطاعات المرتبطة بالسياحة في دبي.

وقد خصصت كلية دبي للسياحة منحة للمواطنين وهي "منحة مواطني الإمارات"، وأخرى موجهة للطلبة الوافدين باسم "منحة عام التسامح"، كما أنها حددت خمس جوائز مختلفة للطلبة الموهوبين والمتميزين، والتي تندرج جميعها تحت صندوق المنح الدراسية الذي أسسته الكلية للمساعدة في استقطاب المزيد من الموهوبين الناشئين بدبي لوظائف يتعاملون فيها بشكل مباشر مع الزوار، وكذلك تطوير مهارات الجيل المقبل من الموظفين العاملين في قطاع السياحة والقطاعات المرتبطة به.

وستوفر هذه المنح الدراسية خصماً بنسبة 25 بالمئة على رسوم الدراسة للتخصصات التي يرغب الطلبة التسجيل بها في الكلية. فيما يتطلب من الطلبة الوافدين تقديم نسخة عن شهادة الثانوية العامة "الصف الثاني عشر" (أو ما يعادلها) من مدرسة أو كلية مسجلة في الدولة لإمكانية الحصول على هذه المنحة الدراسية.

ويمكن للطلبة التقدم بطلبات للفوز بإحدى الجوائز التالية:

جائزة مضياف Medyaf Award: يعد برنامج "مضياف" من المبادرات التي أطلقتها كلية دبي للسياحة بهدف جذب الشباب المواطنين وتدريبهم للقيام بالعديد من المهام التي تتطلب التعامل المباشر مع زوار المدينة. وهذه الجائزة متاحة للمواطنين والمواطنات ممن يبدون اهتماما وشغفا بالعمل في قطاع الضيافة.

جائزة التخصص الواعد Industry Promise Award: تقدم هذه الجائزة للطالب الذي يظهر رغبة واهتماما استثنائيا في تخصص الدراسة أثناء عملية التسجيل.

جائزة التميز الأكاديمي Academic Merit Award: تعطى هذه الجائزة للطالب الذي حقق أداءً متميزاً في الصف الثاني عشر، إلى جانب تميزه أثناء عملية التسجيل والقبول.

جائزة التميز خارج نطاق المنهاج الدراسي: Extracurricular Merit Award: بإمكان الطلبة الذي أظهروا تميزا وأداء استثنائيا في الفنون، أو الرياضة، أو أي نشاط خارج المنهاج والصفوف الدراسية التقدم للحصول على هذه الجائزة.

جائزة أبناء العاملين بالقطاع Corporate Award: تقدم هذه الجائزة لأبناء الموظفين العاملين في قطاع السياحة أو الضيافة أو البيع بالتجزئة، أو الفعاليات، أو فنون الطهي.

وسوف يتم اعتبار كافة الطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية دبي للسياحة مؤهلين للحصول على المنح الدراسية وكذلك الجوائز، علما بأنه يحق لكل طالب التقدم بطلب الحصول على منحة دراسية وكذلك الفوز بالجائزة حتى يتمكن من زيادة نسبة الخصم على رسوم الدراسة. وتفصيلاً، تغطي المنح الدراسية كافة الدراسات والمناهج للطالب في الكلية، بينما يتم مراجعة الجوائز سنويا بناء على الأداء العام للطالب. ويمكن للطالب الاستفادة من المنح الدراسية وكذلك الجوائز عند التسجيل في التخصصات التالية: السياحة، الفعاليات، الضيافة، البيع بالتجزئة، وفنون الطهي. وذلك كجزء من عروض التعليم المهني ذات المستوى العالمي.

ومع توجّه التعليم إلى الوسائل الإلكترونية وعبر الإنترنت بسبب جائحة "كوفيد-19"خلال الفترة الماضية، فقد كانت كلية دبي للسياحة أكثر جاهزية لهذا الأمر، لاسيما أنها ومنذ سنوات قامت بإطلاق برامج للتعلم الإلكتروني، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب سواء للطلبة أو للعاملين في قطاع السياحة. وعززت الكلية من برامج التعلم الإلكتروني في هذه الفترة التي تتطلب الالتزام بالتباعد الجسدي بإطلاق دورات مهنية معتمدة من خلال تقديم حصص افتراضية وتفاعلية تتميز ببيئة الصفوف الدراسية، والتي تتكامل مع توفر المدربين والمحاضرين الملهمين، وكذلك استضافة متحدثين بشكل مباشر، إلى جانب فقرة الأسئلة والأجوبة، والعروض التقديمية المشتركة، علاوة على التقييمات، التي يتم تقديمها بعد ذلك إلكترونياً.

وفي تعليق له على ذلك، قال عيسى بن حاضر ، المدير العام لكلية دبي للسياحة: "يسر كلية دبي للسياحة أن تعلن عن هذه المنح الدراسية والجوائز، والتي تتماشى مع استراتيجية الكلية الرامية إلى تطوير مهارات الطلبة الذين يتطلعون للعمل في المجالات التي تتطلّب منهم التواصل والتعامل بشكل مباشر مع الزوّار. وتلتزم كلية دبي للسياحة تجاه طلبتها من خلال تأهيلهم وتعزيز مهاراتهم ومواهبهم وكذلك ثقتهم بأنفسهم عبر تنوع الدورات والتخصصات التي توفرها لهم، والمدعومة كذلك بالتعاون المثمر والبناء من شركاء القطاع والهادفة إلى تزويد الطلبة بتجربة تعليم مميزة من شأنها إحداث تغيير إيجابي في القطاع مستقبلاً. ولقد قامت الكلية وعلى ضوء الوضع الراهن بإجراء تحسينات وتطوير منصات التعلم الإلكتروني لضمان تمكين طلابها من الاستمرار في تلقّي تعليمهم دون أي انقطاع ضمن بيئة مناسبة".

وأضاف قائلاً: "تدرك كلية دبي للسياحة عند توفير المنح الدراسية وكذلك الجوائز مساهمتها في تخفيض نفقات الدراسة، بالإضافة إلى توفير حلول للآباء وكذلك الطلبة ممن يرغبون بمواصلة دراساتهم العليا في الخارج، ولكنهم لا يستطيعون ذلك في ظل قيود السفر الناجمة عن جائحة "كوفيد-19". وعلى إثر ذلك توفر الكلية بديلا عن التعليم الجامعي الأكاديمي التقليدي من خلال إتاحة المجال أمام الطلبة للالتحاق بالدورات التدريبية المتخصصة والتي تقدمها الكلية لهم بأسعار معقولة ومناسبة خلال هذه الفترة الاستثنائية".

وتوفّر كلية دبي للسياحة باعتبارها مؤسسة مهمة في التعليم والتدريب للطلبة ما يحتاجونه من معرفة ومهارات ليصبحوا مؤهلين للعمل في قطاع الضيافة أو القطاعات الأخرى المرتبطة به والتي تتطلب منهم التعامل مباشرة مع الزوار. إن الالتحاق بإحدى الدورات التدريبية في الكلية من شأنه أن يزيد من فرصهم في الانضمام إلى سوق العمل في هذا القطاع الذي يشهد نموا متسارعا، لاسيما أنه تم تصميم المناهج الدراسية بما يتماشى مع متطلبات السوق. كما يقوم محاضرون ومدربون ممن يتمتعون بخبرات أكاديمية وعملية واسعة بتدريس الطلبة، والذين يقومون بدورهم بتقسيم الطلبة إلى مجموعات ليقوموا بمهام محددة تساهم في صقل مهاراتهم ومداركهم، وأيضا يتم استضافة بعض الضيوف من المتحدثين والمحاضرين البارزين، وكذلك توفر لهم الكلية التدريب الداخلي.

وتجدر الإشارة إلى أنه بإمكان الطلبة الراغبين بالتقدم للحصول على منحة دراسية أو الفوز بإحدى الجوائز، وكذلك العثور على المزيد من المعلومات زيارة الموقع www.dct.ac.ae. علما بأنه سيخضع كافة المتقدمين من الطلبة لمقابلة افتراضية، إلى جانب تقييم لغتهم الإنجليزية، وكذلك مستوى الرياضيات لديهم. فيما سيحصل كل طالب مؤهل على رسالة رسمية من الكلية بالدورة التي تم اختيارها.

كما تقوم الكلية أيضا بتنظيم فعاليات اليوم المفتوح كل يوم سبت من 25 يوليو لغاية 12 سبتمبر، حيث يكون بمقدور الطلبة الراغبين بالالتحاق بالكلية مقابلة المسؤولين بها للاطلاع على الخيارات المتاحة، وكذلك القيام بجولة في مبنى الكلية. فيما ينبغي على الطلبة القيام بالحجز المسبق لحضور فعاليات اليوم المفتوح التي ستقام من الساعة 3 إلى 5 عصرا، وذلك من خلال هذا الرابط https://form.jotform.me/201882620219452 ، وسيقوم أحد المسؤولين في الكلية بتأكيد الموعد وكذلك البروتوكولات المتبعة لدخول الكلية. وللعلم، فإن كافة الدروس والدورات ستعقد مع بداية العام الدراسي 2020-2021 في المبنى الرئيسي لكلية دبي للسياحة المجهز بأحدث المرافق والمعدات، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية وبروتوكولات الصحة والسلامة، بالإضافة إلى توجيهات هيئة المعرفة والتنمية البشرية.

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