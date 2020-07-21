دبي تحتضن أول مدرسة صينية رسمية خارج الصين

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي عن افتتاح أول مدرسة صينية رسمية خارج الصين في دبي مع انطلاق العام الدراسي الجديد في سبتمبر المقبل بطاقة استيعابية تُقدّر بحوالي 2000 مقعد دراسي مع اكتمال التشغيل، حيث ستطبق المدرسة الجديدة، الواقعة في منطقة مردف، المنهاج التعليمي المُعتمد في مدينة هانغتشو الصينية بمواده الدراسية المتنوعة وتضم اللغة الصينية الرسمية (الماندرين) والعلوم والرياضيات والتكنولوجيا والهندسة والتربية الأخلاقية والرياضية والفنون وغيرها، كما سيتم تدريس اللغة العربية للطلاب كلغة ثانية، بالإضافة إلى الدراسات الاجتماعية، والإسلامية وذلك طبقاً للمعايير المُعتمدة من وزارة التربية والتعليم الإماراتية.

وقد تفقّد سعادة الدكتور عبد الله الكرم، رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وسعادة لي شيوي هانغ، القنصل العام الصيني في دبي، مقر المدرسة الجديدة للوقوف على استعداداتها للافتتاح الرسمي مع بداية العام الدراسي 2020-2021.

وأعرب الدكتور عبد الله الكرم عن ترحيبه بافتتاح أول مدرسة صينية رسمية خارج الصين في دبي كخطوة تعكس عمق ومتانة روابط الصداقة والتعاون بين جمهورية الصين الشعبية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن افتتاح المدرسة الصينية في دبي سيشكل إضافة نوعية إلى منظومة التعليم الخاص في دبي، وذلك من خلال تبادل تجارب التعليم والتعلُّم مع مدارس أخرى في الإمارة، وبما ستوفره المدرسة من خيارات وفرص جديدة للتعليم عالي الجودة لأبناء الجالية الصينية في دولة الإمارات".

بدوره، قال لي شيوي هانغ، القنصل العام الصيني في دبي: " تأسيس أول مدرسة صينية رسمية في دبي مشروع مشترك بين جمهورية الصين الشعبية ودولة الإمارات العربية المتحدة يحقق المنفعة للجانبين، ويهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية والتبادل الثقافي". وأضاف سعادته: "لا يقتصر الأمر على تلبية الطلب المتزايد من المجتمع في دبي بكل ما يميزه من تنوّع كبير، ولكنه سيجذب أيضًا المواهب من الصين ومناطق أخرى من أجل الدراسة والعمل والحياة في دبي".

إعداد جيل مؤهل للمستقبل

من جانبه، أوضح ين لي بينغ، المدير الأكاديمي المؤسس للمدرسة الصينية في دبي أن المدرسة ستكون إحدى المدراس الخاصة غير الربحية في دبي، وتشكل امتداداً للتقاليد العريقة ومفهوم التعليم المتقدم المُطبق في المدرسة الأم بمدينة هانغتشو الصينية، وذلك بهدف تزويد أبناء الجالية الصينية في دبي بالتعليم الصيني الأساسي بجودة عالية". لافتاً إلى أن المدرسة تلتزم بتطبيق مبدأ "التعليم لجميع الطلاب"، كما ستسعى جاهدة إلى بناء جيل مؤهل للمستقبل".

وأضاف: سوف تستقبل المدرسة الصينية مع بدء التشغيل في سبتمبر المقبل الطلبة الصينين حتى الصف الخامس، حيث وصل عدد المسجلين منذ فتح باب التسجيل إلى أكثر من 200 طالب وطالبة، فيما استقطبت المدرسة نحو 37 معلماً من هانغتشو ودبي".

جدير بالذكر أن افتتاح المدرسة الصينية في دبي سيوفر المزيد من الخيارات التعليمية للجالية الصينية في دولة الإمارات والتي يُقدر تعدادها بأكثر من حوالي 200 ألف شخص، كما سيرفع إجمالي عدد المدارس الخاصة الجديدة المُقرر افتتاحها خلال العام الدراسي الجديد 2020- 2021 إلى 5 مدارس خاصة جديدة، وعدد المناهج التعليمية المُطبقة في المدارس الخاصة في دبي إلى 18 منهاجاً تعليمياً متنوعاً.

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