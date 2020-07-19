«التربية» تناقش أثر«كوفيد 19» على مستقبل البحوث العلمية

المصدر: دبي-البيان

عقدت وزارة التربية والتعليم ندوة بعنوان «الديناميكية العالمية للأبحاث ما بعد كوفيد-19: الوضع الطبيعي الجديد» وذلك بالتنسيق مع شركة نولج إي (Knowledge E) الوكيل المحلي لشركة التحليلات والنشر إلسيفير في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج العربي، لمناقشة التحديات والفرص التي يفرضها الوباء العالمي على البحوث الأكاديمية بمشاركة 160 ممثلا عن مؤسسات التعليم العالي.

شارك في الندوة الافتراضية من وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد إبراهيم المعلا وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي، ومن شركة إلسيفير تشي رئيس مجلس الإدارة، وباتريك كريسفولا نائب رئيس أنظمة البحوث، و جان غابرييل بانكييه العضو المنتدب لشركة ديجيتال كومنز. كما شارك الدكتور سامر السماحي الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتطوير في وزارة التربية والتعليم في الرد على مجمل الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بدعم البحث العلمي من قبل الوزارة والخطط المستقبلية وأدار الندوة الدكتورة هند الطير خبير مساعد في إدارة العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي في وزارة التربية والتعليم،وشادي عواد مدير أول – استشارات بحثية من شركة إلسيفير.

وشهدت الندوة كذلك حوالي 160 عضواً من مؤسسات التعليم العالي وجهات أخرى للتعرف على أثرفيروس كورونا المستجد على البحوث العلمية في مؤسسات التعليم العالي وكيفية دعمها أثناء وبعد الوباء العالمي.

وألقى الدكتور المعلا كلمته الافتتاحية في الندوة، والتي ناقش فيها آثار فيروس كورونا المستجد على البحث العلمي والجهود المبذولة في دولة الإمارات العربية المتحدة لضمان استمرارية التعلم والبحث في مؤسسات التعليم العالي وذلك في إطار تجسيد حرص القيادة الرشيدة في وضع أنظمة ومعايير أعدت للمدارس والجامعات في الدولة لمواجهة التحديات التي يفرضها تفشي المرض.

وقال الدكتور المعلا في كلمته: «علينا الآن أن ننظر في كيفية مواصلة الأنشطة البحثية، نظراً للأهمية التي توليها دولة الإمارات العربية المتحدة للبحوث من أجل تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ولهذا السبب، نعمل في وزارة التربية و التعليم مع شركائنا لتسهيل البحث المستمر بالرغم من القيود التي تفرضها ظروف الجائحة. حيث قامت وزارة التربية والتعليم في شهر مايو بإعداد نشرة إلكترونية وتعميمها على مؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تتضمن معلومات وروابط خاصة بمنصة إلسيفير للأبحاث المتعلقة بفيروس كورونا المستجد ومركز بيانات الفيروس. كما تضمنت هذه النشرة روابط لمنح بحثية في هذا المجال.

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