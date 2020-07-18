التربية: 3 فرص أمام طلبة الصف 12 الراغبين بتحسين المعدل

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

قالت وزارة التربية والتعليم اليوم، إنه وفقا لسياسة التقييم المتبعة، يحق لطلبة الصف 12 في التعليم المستمر المتكامل (المسار لأكاديمي / مسار الدراسة المنزلية) الراغبين في تحسين معدل نهاية العام الدراسي 2019 / 2020 ثلاثة فرص للتقدم لامتحانات تعقد في مراكز متخصصة للاختبارات، ولجميع المواد الدراسية.

وحسب القرار، الذي يأتي حرصا على دعم مسيرتهم الأكاديمية، بإمكان طلبة الثاني عشر في التعليم المستمر المتكامل التقدم للفرصة الثانية للامتحان والتي تبدأ في 24 وتستمر حتى 29 أغسطس، وسيتم احتساب النتيجة الأعلى لهم.

وفي حال لم يجتاز طلبة الثاني عشر في التعليم المستمر المتكامل الاختبارات، سيتم منحهم فرصة ثالثة للتقدم للاختبارات، والتي ستعقد في شهر أكتوبر المقبل.. متمنين للجميع التوفيق والنجاح، وتقديم أفضل أداء.

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