النشاط الصيفي في مليحة يركّز على القيم التربوية

المصدر: الشارقة - البيان

يقدم النشاط الصيفي بنادي مليحة الثقافي الرياضي في إطار فعالياته الموجهة للطلبة من الأطفال والنشء والشباب دروساً يومياً وشروحاً في القيم التربوية وفي علوم التجويد من خلال حصص تحفيظ القرآن الكريم التي تقام بشكل دوري من خلال منصة التواصل المرئي.

ويكثف القائمون على إدارة النشاط الصيفي في الحصص المقدمة للطلبة بهدف إكسابهم القيم العليا للوطنية بجانب العادات والقيم الاجتماعية الخالدة في المجتمع علاوة على علوم التجويد وقراءة القرآن الكريم.

ويتواصل المشاركون من خلال منصة زووم المرئية من خلال دخولهم اليومي على الحصص والبرامج التي تقدمها إدارة النشاط الصيفي ضمن فعاليات «عطلتنا غير».

وأفاد عبدالله بالعجيد الكتبي عضو مجلس إدارة نادي مليحة رئيس اللجنة الثقافية والخدمة المجتمعية بنادي مليحة الثقافي الرياضي أن الفعاليات الصيفية للنادي لديها خطط في النواحي التعليمية والتثقيفية للطلبة المشاركين.

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