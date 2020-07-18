%20 زيادة المسجّلين في البرامج الطلابية الصيفية لشرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

أكد العقيد عبدالله الخياط مدير مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، أن البرامج الطلابية الصيفية شهدت زيادة مطردة في أعداد المسجلين فيها خلال الأسبوع الثاني قاربت الـ20%، حيث بلغ عدد المسجلين بها 1044 طالباً وطالبة، وهذا نتاج ثقة الأسر بالبرامج التي تقدمها شرطة دبي، خاصة وأن المئات من أبنائهم استفادوا منها على مدار السنوات السابقة.

ظروف

وأوضح العقيد الخياط أن البرامج الصيفية لهذا العام اختلفت عن الأعوام السابقة، نظراً للظروف الاستثنائية المستجدة بتفشي فيروس كورونا «كوفيد-19»، ونهو ما دفعنا للتحول من تنفيذ الأنشطة الصيفية ميدانياً لأن تصبح منصات إلكترونية تفاعلية عن بعد، لكن ذلك لم يُثني الطلبة عن الانضمام، وإنما شجعهم للتسجيل والتعلم نظراً لتوفيرها الفائدة والمتعة من جهة، كما حافظت على سلامتهم وصحتهم من جهة أخرى، مضيفاً أن زيادة إقبال الطلبة هذا الصيف جاءت نتيجة لجودة البرامج المقدمة، وأسلوب تقديمها الملفت، وتنوع المواد التدريبية والتعليمية، إلى جانب المسابقات التحفيزية، وكلها عوامل خلقت بيئة جاذبة للطلبة.

«نجومية الأسبوع»

وبيّن العقيد أن البرامج الصيفية هذا العام، ومن ضمن مبادراتها التحفيزية مسابقة «نجومية الأسبوع» والتي يتم فيها اختيار طالبين تميزا بالتزامهما في الحضور والمواظبة المستمرة، إلى جانب إتقانهما للأنشطة الرياضية والعسكرية، وتم تكريم الطالب سيف عيسى المطوع والطالبة كروتي راهول كومار.

4 برامج تدريبية

ونوه العقيد الخياط بأن الأسبوع الأول والثاني تضمنا 4 برامج، هي التدريب الرياضي، والتدريب العسكري، برنامج الروبوتات Hemaya English Hub، وبرنامج التدريب الموسيقي، لافتاً إلى أن فريق العمل فتح المجال لكل الطلبة ومن كل الجنسيات للمشاركة والاستفادة من برامج الدورة والتي تقدم باللغتين العربية والإنجليزية عبر التسجيل على موقع حماية الإلكتروني

hemaya.ae/‏‏‏ar/‏‏‏students https:/‏‏‏/‏‏‏ الذي سيظل مفتوحاً حتى نهاية الدورة. وأضاف مدير مركز حماية الدولي أنهم استطاعوا بكفاءة كوادر المركز، وحرفية فرق العمل المساندة، وبقوة المنصات الإلكترونية الذكية، والمحتوى التدريبي المتميز .

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