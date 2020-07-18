الشارقة تُحدّث معايير برنامج المدارس الصحية

المصدر: الشارقة - البيان

كشفت إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، عن إطلاق خطة عمل لتحديث المعايير التي يستند إليها برنامج المدارس الصحية، وذلك بما يواكب الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية الوقائية المُعتمدة والصادرة عن الجهات المعنية في دولة الإمارات ومنظمة الصحة العالمية، لضمان أعلى درجات السلامة والصحة للطلبة والكوادر التعليمية والإدارية مع الاستعداد لانطلاق العام الدراسي الجديد. جاء ذلك خلال الورشة الافتراضية التي نظمتها الإدارة عن بعد بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية «المكتب الإقليمي لشرق المتوسط» والمنظمة العالمية لتحالف المياه مؤخراً، تحت عنوان «نظرة عامة لبرنامج المدارس الصحية»، وجمعت كافة مديري ومسؤولي المدارس الحكومية والخاصة المشاركة في برنامج المدارس الصحية.

وشهدت الورشة مشاركة إيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، وقدمتها من المكتب الإقليمي لشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية، الدكتورة سمر الفقي مسؤول المبادرات المجتمعية ومسؤول التنسيق الإقليمي للإعدادات الصحية، وبيجي حنا مستشار التواصل أثناء المخاطر ومشاركة المجتمع، إلى جانب ليندا ميريو المدير التنفيذي لتحالف المياه، واديورن جيل مدير البرامج لتحالف المياه، ويوسف محمد الهرمودي، أمين عام فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة الشارقة، وشارك بها أكثر من 310 مشاركين.

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