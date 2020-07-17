تعاون تدريبي بين «أبوظبي للزراعة» وجامعة الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مذكرة تفاهم مع جامعة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز التعاون وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للطرفين من خلال العمل المشترك في مجالات التدريب ونقل المعرفة والبحوث والدراسات، بالإضافة إلى البيانات والتحليل لاستشراف المستقبل في مجالات الزراعة والسلامة الغذائية والأمن الغذائي والحيوي.

وقع مذكرة التفاهم "عن بُعد" باستخدام تقنية الاتصال المرئي سعيد البحري العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية نيابة عن الهيئة، والأستاذ الدكتور غالب الحضرمي البريكي مدير جامعة الإمارات بالإنابة ممثلاً للجامعة.

وتنظم مذكرة التفاهم أوجه التعاون بين هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وجامعة الإمارات العربية المتحدة على ثلاثة محاور رئيسية، يختص المحور الأول بالعمل المشترك في مجالات التدريب ونقل المعرفة، حيث يعمل الطرفان على تنظيم برامج تدريبية مشتركة تدعم مجالات العمل الرئيسية، وستنظم الجامعة برامج تدريبية تخصصية لموظفي الهيئة، بينما تقدم الهيئة الدعم للطلبة لتنفيذ مشاريع التخرج والتدريب الميداني في مجالات التخصص، بالإضافة إلى التعاون في تنظيم المؤتمرات وورش العمل والندوات المتعلقة بقضايا الزراعة والغذاء والأمن الغذائي والحيوي والتنسيق والتعاون لإقامة الشبكات المعرفية على جميع المستويات الوطنية، والإقليمية، والدولية.

أما المحور الثاني فيختص بالبحوث والدراسات، حيث تنص مذكرة التفاهم على تطوير برامج بحثية مشتركة والاستفادة من الخبرات العلمية لأعضاء هيئة التدريس والخبرات الفنية والعملية لكوادر الهيئة.

وقال سعيد البحري سالم العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: "تحرص الهيئة على جعل القطاع الزراعي في إمارة أبوظبي معتمد كلياً على البحث العلمي والتطوير".

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