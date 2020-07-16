فتح باب تظلمات الطلبة من 4 إلى 12 اليوم

المصدر: (دبي - رحاب حلاوة)

فتحت وزارة التربية والتعليم باب التقديم لمراجعة الدرجات ورفع الملاحظات والتظلمات للمواد الدراسية، لطلبة الصف 4 وحتى الصف 12 الخاصة بالامتحانات النهائية بمدارس التعليم العام والخاص المطبقة لمنهاج الوزارة، اعتباراً من اليوم. وأوضحت الوزارة أن عمليه التقديم تتم من خلال اتباع عدة خطوات حيث يقوم المتقدم بتسجيل الشكوى بالدخول على هذا الرابط http://parentsshare.moe.gov.ae/complain، وإدخال رقم الطالب ورقم الهوية، والتقدم في ثلاث مواد دراسية كحد أعلى، على أن يتم الرد على المتعاملين خلال 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، مؤكدة أهمية دخول الطلبة المتظلمين والالتزام بالدخول إلى الفصول الصيفية إلى أن يتم موافاتهم بالإجراءات الواجب اتباعها.

وتنطلق ‏الحصص الفعلية لبرنامج الفصول ‏الصيفية الذكية خلال الفترة من 19 يوليو الجاري وتستمر حتى 13 أغسطس المقبل، ويبدأ البرنامج بعمليات إلحاق الطلبة ببيئة التعلم أو التسجيل الذاتي من قبل الطلبة الراغبين في تحسين معدل نهاية العام، وتتمثل الأسابيع الأربعة المحددة للطالب بزمن تمدرس ذاتي من خلال منصات التعلم الإلكترونية، وتتضمن الفصول الصيفية مجموعة من مصادر التعلم، بالإضافة إلى إجراءات ‏تقييمية تساعد الطالب على تحسين مستوى أدائه.

وحددت الوزارة إعلان نتائج تلك البرنامج خلال الفترة من 23 إلى 27 أغسطس المقبل إلكترونياً، ولفتت الوزارة إلى عدم وجود زمن محدد للتمدرس في أثناء الفصول الصيفية، إنما يعتمد ذلك على حس الطالب بالمسؤولية تجاه تعلمه، ومن ثم إخضاعه لتقييم ختامي للفئتين الثانية والثالثة.

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