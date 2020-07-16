جامعة الإمارات ضمن الأفضل بحثياً في العالم

المصدر: العين – داوود محمد

حصلت جامعة الإمارات على أعلى نسبة في نشر الأبحاث العلمية المقدمة، كرابع مؤسسة في جامعات العالم العربي، حيث تم إدراج جامعة الإمارات لأول مرة في تصنيف جامعة «ليدن» ضمن أفضل الجامعات في العالم باستخدام مجموعة متنوعة من المؤشرات في تصنيف الجامعات، وقد أظهرت نتائج التصنيف أن جامعة الإمارات تُعد من أفضل مؤسسات الدولة في التعليم الجامعي والعالي والبحث العلمي، من حيث استخدام معايير جديدة في التصنيف، والتي ارتكزت على الأوراق والأبحاث العلمية، وبالتالي إنتاج تصنيفات ومعايير مختلفة ومتعددة.

وأكدت إدارة الجامعة لشؤون البحث العلمي، أن التصنيف أظهر أن جامعة الإمارات هي أعلى مؤسسة في الدولة من حيث نسبة الأوراق البحثية العلمية التعاونية بنسبة 81 ٪، ونسبة الأوراق العلمية المنشورة في مجلات محكمة مفتوحة المصدر بنسبة 44 ٪، ويتضمن التصنيف أيضاً قائمة بالباحثين والمؤلفين حسب الجنس من فئة النساء، حيث تعد جامعة الإمارات العربية المتحدة هي رابع مؤسسة في جامعات العالم العربي قد حصلت على أعلى نسبة في نشر نسبة الأوراق والأبحاث العلمية المقدمة من هذه الفئة.

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