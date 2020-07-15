1278 طالباً ينهون فصلهم الصيفي بالجامعة القاسمية

المصدر: الشارقة - البيان

كشفت الجامعة القاسمية، عن انتهاء امتحاناتها للفصل الصيفي لكافة الطلبة المقيدين بهذا الفصل بالجامعة للعام الجامعي 2019/2020م، وعددهم 1278 طالباً وطالبة، وذلك بعد أن نجحت في تنظيم امتحانات الفصل الصيفي عن بعد، في ظل قيام الجامعة بتهيئة الأجواء والظروف الصحية المناسبة والمحفزة لأداء الطلبة للامتحانات بشكل متميز.

وأدى الطلبة الامتحانات، بعد أن رفعت الجامعة جاهزيتها المبكرة، واتخذت كافة الإجراءات الفنية، وفعلت نظام التعلم عن بعد، وإجراء الامتحانات، لضمان صحة الطلبة وسلامتهم، جراء انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

ووضعت إدارة الجامعة، صحة الطالب في مقدم الأولويات، وطبقت كافة الإجراءات التي اتخذتها لإنجاح العام الأكاديمي، والجمع بين سلاسة العملية الامتحانية، وتحقيق النتائج المرجوة، وضمان الصحة العامة للدارسين.

وأشاد الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية، بكافة الجهود الاستثنائية التي بذلت من قبل كوادر الجامعة، لإنجاح العام الجامعي، في ظل الظروف الراهنة من انتشار لفيروس «كورونا»، والذي انعكس على أداء العملية التعليمية، لتكون الجامعة في مقدم الجامعات التي تواصل فيها الأداء التعليمي بوتيرة متميزة.

مشيراً إلى أن الجامعة تسدل الستار عن العام الأكاديمي الجامعي 2019/2020 بارتياح تام، بعد أن كان حافلاً بالعطاء الأكاديمي والنشاط المتواصل، رغم الظروف الطارئة، وأثبتت الجامعة، ولله الحمد، بأساتذتها وموظفيها، قدرتها على مواصلة عطائها، وإنجاح الدراسة، بجانب التجاوب الكبير من قبل الطلاب والطالبات من مختلف الكليات، وتفاعلهم الذي أسهم في إنجاح المنظومة التعليمية، وانعكاس ذلك على نجاح الامتحانات.

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