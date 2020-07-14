33 % انخفاض وفيات الحوادث المرورية في عجمان خلال 6 أشهر

المصدر: عجمان - البيان

شهدت إمارة عجمان خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الحالي انخفاضاً في عـدد الوفيات نتيجة الحوادث بنسبة 33% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وقال العميد خالد محمد النعيمي، نائب مدير عام العمليات الشرطية بالقيادة العامة لشرطة عجمان أن: «إمارة عجمان شهدت في نفس الفترة من العام الماضي وقوع 91 حادثاً جسيماً، وسجلت الحوادث نسبة انخفاض بلغت 49%، بالإضافة إلى انخفاض حوادث الدهس بنسبة 53%، عن نفس الفترة من العام الماضي مع انخفاض عدد الإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية بنسبة 59%».

ولفت إلى أهمية التزام قائدي المركبات بالأنظمة المرورية، مشيراً إلى أن الـ6 أشهر الأولى من العام الحالي شهدت وقوع 13609 حوادث مرورية بسيطاً، بنسبة انخفاض بلغت 27%، بالإضافة إلى حجز 2765 مركبة بسبب عدم الالتزام بالقواعد والقوانين المرورية، التي وضعت لضمان سلامة مستخدمي الطريق.

وذكر أن: «الانخفاض في إحصائيات الحوادث المرورية والإصابات والوفيات يعود إلى جهود الشرطة في التنظيم المروري والتوعية المرورية المستمرة». مشيراً إلى أن القيادة العامة لشرطة عجمان تحرص على تعزيز السلامة المرورية لكافة مستخدمي الطريق من خلال تنفيذ العديد من المبادرات المرورية من واقع تحليل الإحصائيات المرورية والحوادث التي تهدد أمن وسلامة مستخدمي الطريق، بالإضافة إلى تكثيف عدد الدوريات المرورية لإحكام الرقابة على الطرقات وضمان انسيابية الحركة المرورية مع ازدياد الكثافة السكانية في الإمارة.

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