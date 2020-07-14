حاكم عجمان: التعليم أساس الارتقاء بالتنمية الشاملة

المصدر: عجمان - وام

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن التعليم هو الأساس في تقدم وتطور الأمم، والارتقاء بالتنمية الشاملة في القطاعات كافة، وأن التفوق يدل على الإحساس بالمسؤولية تجاه الوطن والقيادة التي لا تدخر جهداً لتوفير كل الإمكانات من أجل حصول الطلبة على أعلى المستويات الدراسية والتعليمية لخدمة شعبهم، والمشاركة الفاعلة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارات.

ووجه سموه بمنح دراسية للطلبة والطالبات الأوائل بالصف الثاني عشر في عجمان في جامعات الدولة أو خارجها حسب التخصص الذي يختارونه، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح الدائم، معرباً عن اعتزازه وفخره بأبنائه الأوائل، الذين أسعدوا القلوب بنجاحهم وتفوقهم.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم بالديوان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، الطلبة والطالبات الأوائل في الصف الثاني عشر للعام 2019/‏‏‏‏ 2020 المسار المتقدم والعام والمسار التكنولوجي التطبيقي في منطقة عجمان التعليمية، بهدف دعمهم وتشجيعهم على التميز والتفوق خصوصاً في مجال التعليم ومساندتهم لاستكمال دراستهم العليا في المعاهد والجامعات سواء داخل الدولة أو خارجها.

وقال سموه: «إن تكريمنا للمتفوقين من أبنائنا الطلبة هو تكريم للعلم، ليكون هذا التكريم تشجيعاً لجيل المستقبل لتحمل المسؤولية وليأخذوا دورهم في مسؤولية وطنهم، وهو أقل ما يمكن أن نقدمه لأبنائنا الذين اجتهدوا وسهروا واستحقوا ما نالوه عن نجاح متميز. إنهم غرة في جبين هذا الوطن، ولهم التهنئة منا والشكر والتقدير لكل معلم ومعلمة على امتداد الوطن لما بذلوه من جهد مخلص وما قدموا من عمل متميز».

جهود

وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان بالجهود الكبيرة للقيادة الرشيدة في مجال التعليم، والتي أتت ثمارها في تفوق وتميز شباب وشابات الوطن وبالدور الكبير، الذي يقوم به صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، في رعاية النهضة التعليمية وإعطاء القطاع التعليمي اهتماماً كبيراً ورعاية خاصة باعتباره القطاع الأساسي في تأهيل الكوادر وصقل المواهب، وإعداد أجيال مساهمة في تطوير الدولة وتقدمها، داعياً الشباب من الجنسين للتسلح بالمعرفة والعلم والإسهام في بناء الوطن.

وأثنى سموه على جهود القائمين على العملية التعليمية والتربوية في دولة الإمارات، مؤكداً أهمية الدور المتميز الذي يقومون به في إعداد الأجيال للمساهمة في بناء الوطن، مشيداً بالدور الكبير والحيوي لأولياء الأمور، فلهم التحية والتقدير لما قاموا به من تشجيع ومساعدة لأبنائهم وتوفير الأجواء المناسبة لتفوقهم وتميزهم وإعدادهم لمستقبل أفضل.

وثمن صاحب السمو حاكم عجمان جهود جميع العاملين بالميدان التربوي من منطقة عجمان التعليمية والهيئة الإدارية والتدريسية، الذين لهم دور كبير في ما تم تحقيقه من نجاح وتفوق.

وكرم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان الطلبة والطالبات المتفوقين.

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، ومعالي الشخ ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم وعبدالله أمين الشرفاء المستشار في ديوان الحاكم، ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة، وعلي حسن مدير منطقة عجمان التعليمية، وعدد من كبار المسؤولين.

وأعرب الطلبة عن سعادتهم بلقاء سموه وتهنئته لهم بالنجاح، وتقدموا ببالغ الشكر والتقدير والامتنان لهذه اللفتة الكريمة.

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