تقييم 191 مدرسة خاصة في أبوظبي على مقياس الـ 6 نجوم

المصدر: أبوظبي – أحمد سعيد

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة عن مقياس جديد لتقييم المدارس الخاصة عبر تصنيف الست نجوم، وذلك بديلاً عن مقياس الدرجات من 1 إلى 8، ووفقاً للتقييم الجديد يكون مستوى المدرسة الحاصلة على 6 نجوم متميزاً، والـ 5 نجوم جيداً جداً، و4 نجوم جيداً، و3 نجوم مقبولاً، ونجمتين ضعيفاً، ونجمة واحدة ضعيفاً جداً.

وأظهرت النسخة الأخيرة المعلنة من تقييم المدارس الخاصة في أبوظبي وفقاً لبرنامج «ارتقاء» قيام الدائرة بتصنيف 191 مدرسة خاصة في الإمارة تقدم 14 منهاجاً دراسياً، تحقيق 9 مدارس خاصة عاملة في الإمارة علامة الـ 6 نجوم كاملة، و22 مدرسة حصلت على تقييم 5 نجوم، و72 مدرسة على 4 نجوم، و86 مدرسة على 3 نجوم، ومدرستين حصلتا على نجمتين، فيما لم تحصل أي مدرسة في الإمارة على تقييم نجمة واحدة.

وحققت 8 مدارس منهاج بريطاني ومدرسة واحدة منهاج بكالوريا دولية العلامة الكاملة وحصلت على 6 نجوم، فيما حصلت 12 مدرسة منهاج أمريكي، و6 مدارس منهاج بريطاني، ومدرسة واحدة لكل من المناهج ألماني، وفرنسي، وياباني، وهندي، فيما حققت 25 مدرسة منهاج أمريكي، و17 مدرسة منهاج بريطاني، و13 مدرسة منهاج هندي، و11 مدرسة منهاج وزارة التربية والتعليم، و4 مدارس منهاج سابيس، ومدرستين منهاج كندي، علامة 4 نجوم.

3 نجوم

وتوزعت المدارس الحاصلة على تقييم 3 نجوم على 36 مدرسة منهاج وزارة التربية والتعليم، و15 مدرسة منهاج أمريكي، و13 مدرسة منهاج بريطاني، و12 مدرسة هندية، و3 مدارس باكستانية، ومدرستين للمنهاج الفلبيني، ومدرسة واحدة لكل من المناهج الكندي، والفرنسي، والبنغلادشي، والبكالوريا الدولية، بالإضافة إلى منهاج سابيس، فيم حصل على تصنيف نجمتين مدرسة إيرانية وأخرى تقدم المنهاج الفلبيني.وأوضحت الدائرة أن تقييم كل مدرسة خاصة يتم وفقاً لمستوى الفاعلية الشاملة لها، بناءً على التقييم الذاتي ومعايير الأداء المحددة في البرنامج.

وأشارت إلى أنها تهدف من خلال برنامج (ارتقاء) إلى قياس مستوى أداء وجودة المدارس الخاصة في أبوظبي.

6

تضمن التقييم 6 معايير أساسية تشمل جودة إنجازات الطلبة، وجودة التطور الشخصي والاجتماعي ومهارات الابتكار لدى الطلبة، وجودة عمليات التدريس والتقييم، وجودة المنهاج التعليمي، وجودة حماية الطلبة ورعايتهم وتقديم الإرشاد والدعم لهم، بالإضافة إلى جودة قيادة المدرسة وإدارتها.

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