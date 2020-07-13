جامعة الإمارات: 1147 طالباً في الدراسات العليا ومناقشة 48 أطروحة دكتوراه وماجستير

المصدر: العين – داوود محمد

أكدت جامعة الإمارات أن عدد طلاب برامج الدراسات العليا المنتظمين بالدراسة بلغ 1147 طالباً وطالبة منهم 343 في الدكتوراه و804 في الماجستير، فيما تم خلال الفصل الدراسي الثاني مناقشة 48 أطروحة دكتوراه ورسالة ماجستير عن بُعد.

وأشار الدكتور علي حميد المرزوقي، عميد كلية الدراسات العليا، إلى أن جامعة الإمارات وفرت كافة الوسائل لتهيئة البيئة المناسبة لمناقشة طلبة الدراسات العليا لرسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه التي تمت مناقشتها عن بعد نظراً للظروف الراهنة جراء جائحة كوفيد19. وتم توجيه الكليات إلى مناقشة رسائل الطلبة في موعدها حرصاً على عدم تأخر تخريج الطلبة باعتبار أن جامعة الإمارات تمتلك البنية التحتية المهيأة بشكل كامل للتعليم عن بعد وتوظيف التقنيات الحديثة في منظومة العملية التعليمية.

وأضاف بأن جامعة الإمارات، تطرح حالياً 33 برنامجا في الماجستير وبرنامج دكتوراه في إدارة الأعمال، دكتوراه الفلسفة في القانون، ودكتوراه الفلسفة العامة في 7 كليات إضافة إلى برنامجين جديدين هما ماجستير في تغذية الإنسان والماجستير في علوم الفضاء، وقد بلغ عدد طلبة الدراسات العليا المنتظمين بالدراسة في جامعة الإمارات 1147 طالباً وطالبة منهم 343 في الدكتوراه و804 في الماجستير.

وأكد على أهمية إنجازات الدراسات العليا في تعزيز البحث العلمي حيث أنها تسهم في إنتاج البحث العلمي من خلال طريقتين: الأولى من خلال رسائل الماجستير والدكتوراه والتي يتم نشرها في Scholar works وهي مصدر الكتروني لأعمال الباحثين في موقع مكتبة الجامعة ويمكن للجميع الاطلاع عليها. والثانية نشر أبحاث الطلبة في مجلات علمية محكمة وفي نشرات وقائع المؤتمرات وقد بلغ عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التي تم نشرها بالجامعة 718 رسالة وأطروحة (الماجستير 547 والدكتوراه 171) نشرت جميعها في المنصة الإلكترونية Scholar works. وتعد هذه المنصة مصدراً الكترونياً أنشأت للحفاظ على الأعمال البحثية التي تنتجها الجامعة وليستفيد منها كل من طلبة الجامعة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة وللعالم أجمع، وإن مكتبة الجامعة هي من تقوم بإدارة هذه الخدمة المتميزة.

وحول آلية قبول طلبات الطلبة المستجدين في ظل الظروف الراهنة أفاد الدكتور علي المرزوقي، بأنه تم تقديم الطلبات عبر الإنترنت كالمعتاد. وجاري العمل على مراجعتها من قبل مكتب القبول والكليات ذات الصلة ومن ثم مكتب الدراسات العليا. وكل هذه الخطوات والإجراءات تتم الكترونياً وقد أجريت المقابلات عن بعد لعدد من المتقدمين الذين لم تتح لهم الفرصة لأداء اختبار اللغة الإنجليزية بسبب إغلاق مراكز الاختبار. ومع ذلك سوف يتم قبول الطلبة الذين امتحنوا امتحان اللغة الإنجليزية عن بعد (أونلاين) قبولاً مشروطاً ريثما يحصلون على الدرجة المطلوبة في أية من الاختبارات المعتمدة للغة الإنجليزية خلال الفصل الدراسي الأول.

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