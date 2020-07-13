جامعة دبي تقدم منحا دراسية وخصومات للطلبة المواطنين والمتفوقين

المصدر: دبي - البيان

أعلنت جامعة دبي عن استمرار تقديم المنح الدراسية للطلبة المواطنين والمقيمين للعام الدراسي المقبل وذلك في إطار حرصها على جودة التعليم واستقطاب المتفوقين وتهيئة البيئة الاكاديمية المناسبة لهم واعدادهم للحياة العملية.

وهنأ الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي أبنائه وبناته طلبة الثانوية العامة بمناسبة نجاحهم وتفوقهم مؤكدا على أهمية الاهتمام بجودة التعليم في المراحل كافة وعلى مستوى جميع التخصصات.

وأكد أن المنح الكاملة والجزئية لطلبة الهندسة وتقنية المعلومات والتي قدمتها الهيئات والمؤسسات الحكومية للمواطنين ساهمت في استقطاب عدد كبير منهم فيما ساهم أيضا برنامج الماجستير في ادارة الأعمال في استقطاب العديد من الطلبة المواطنين الجدد حيث بدأت مؤسسات حكومية متعددة بإلحاق عدد من العاملين فيها لدراسة ماجستير ادارة الأعمال في الجامعة.

وأشار إلى أن الجامعة تعمل باستمرار على تطوير برامجها والتخصصات التي تطرحها وذلك في ضوء توجهات القيادة الرشيدة لدولة الامارات ومراعاة التخصصات التي تخدم مهن المستقبل والمعتمدة جميعها محليا ودوليا وتساهم في تحقيق المزيد من التقدم للدولة على المؤشرات العالمية للابتكار والتنافسية الاقتصادية والتنمية البشرية.

ونوه بأن الجامعة تسعى دائما لاستقطاب الطلبة المتميزين من جميع الجنسيات ودعم تحويل دبي كمركز للتعليم الدولي في المنطقة بما يضيف قيمة جديدة لجودة التعليم في دولة الإمارات ويعزز دورها كأحد الروافد للكفاءات المؤهلة لتحديات أسواق العمل الجديدة بما تشهده من تحولات جذرية بفعل التحول الرقمي وتوسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ولفت إلى أن لهذه المنح دوراً أساسياً في تحقيق إحدى الأولويات الست للأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 والمتمثلة بالوصول إلى منظومة تعليمية رفيعة المستوى.

وتوجه الدكتور البستكي بالشكر والتقدير الى الجهات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية على إقرار هذه المنح مشيرا إلى أن الجامعة وقعت عدة اتفاقيات مع مجموعة من المؤسسات والهيئات الحكومية لتسهيل وصول المنح الى المواطنين الذين يرغبون في العمل في هذه المؤسسات والهيئات عند تخرجهم وأن الاتفاقيات تتضمن أيضا التعاون في مجال البحوث العلمية إضافة لأنها تساعد الطلبة على التدريب خلال الدراسة.

وأوضح الدكتور ناصر المرقب نائب رئيس الجامعة للشئون الإدارية والمالية أن الجامعة تقدم منحا تعليمية بقيمة 50% على الرسوم الدراسية لجميع الطلبة الذين حققوا معدلات تصل الى 90% فأكثر في المرحلة الثانوية لطلبة مرحلة البكالوريوس من داخل وخارج الدولة وأن هناك العديد من المنح الأخرى والحسومات المتنوعة منها 50% لأبناء المتقاعدين من المواطنين و10% للمواطنين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي ومن يعمل بالحكومة أو من له أخ أو أخت من الدارسين في الجامعة و20% لذوي الاحتياجات الخاصة و30% لأصحاب بطاقات أبشر وإسعاد ووفر وموظفي هيئة كهرباء ومياه دبي و25% لأصحاب بطاقات حماة الوطن و15% لأصحاب بطاقات فزعة وإسعاد، و15% لخريجي الجامعة وأفراد أسرهم عدا عن إمكانية الدعم المادي من خلال صندوق المنح الدراسية للخريجين الذي أسسه مكتب شؤون الخريجين في الجامعة، كما أن بعض الجهات الرسمية تقوم برعاية أحد فئات هؤلاء الطلبة حسب استراتيجياتها.

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