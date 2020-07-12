«الخليج الطبية» تستعد للعام الجامعي المقبل بخطط متكاملة

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

أكد البروفيسور حسام حمدي، مدير جامعة الخليج الطبية أن: «إدارة الجامعة وضعت خططاً استراتيجية لبداية العام الجامعي المقبل مع وضع الإجراءات والتدابير اللازمة التي تضمن سلامة الطلاب وهيئة التدريس، كما أنه أصبح من المهم وضع استراتيجية واضحة لبداية العام الدراسي الجديد في الجامعات والكليات المتخصصة في التعليم الطبي مثل جامعة الخليج الطبية، آخذين في الاعتبار أن «كوفيد 19» مستمر ويجب أن نتعايش معه، كما أن مجال التعليم الطبي بكافة تخصصاته له خصوصية كون التعامل والدراسة هي مع الإنسان، والمريض هو جزء أساسي من الدراسة الطبية ولا يمكن الاستغناء عنه، رغم كل طرق التدريب والتعليم «عن بعد» والتكنولوجيا المرتبطة بها، مبيناً أن إدارة الجامعة خصصت عيادة للتعامل مع الاشتباه بأي حالة «كوفيد» قد تظهر بين الطلبة أثناء الدراسة، وبين أن الجامعة تضم 6 كليات، تقدم 26 برنامجاً معتمداً.

سلامة الطلبة

وأضاف أن: «إدارة الجامعة وضعت خطة لضمان السلامة الصحية للطلاب وتطبيق دقيق لإجراءات ومعايير الصحة والسلامة المعتمدة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع متضمنة مراعاة التباعد الجسدي وأساليب الوقاية المختلفة، خاصة عند تواجدهم في المستشفيات وأماكن التدريب، ولضمان نجاح الخطة تم الاستعانة بأحدث البرامج التكنولوجية في المحاضرات، بالإضافة إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي لتتكامل الصورة بين التعليم عن بعد لبعض جوانب الدراسة النظرية كذلك التدريب في معامل المهارات والمستشفيات.

تواجد

وأوضح حمدي أنه: «تم تخصيص عيادة للتعامل مع الاشتباه بأي حالة «كوفيد 19» تظهر بين الطلبة أثناء الدراسة، كما تم تأمين كافة مجالات الأمان في السكن الجامعي لضمان سلامة الطلاب وتوفير البيئة الآمنة لهم، كما نأمل من خلال الخطة التي وضعتها جامعة الخليج الطبية أن تكون بداية العام الدراسي الأكاديمي الجديد بداية متميزة في ظل صدور القرارات التنظيمية من وزارة التربية والتعليم والتي من ضمنها مطالبة الطلبة الراغبين بالالتحاق بالجامعات بأن يكونوا متواجدين قبل أسبوعين من بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر، لاستكمال كافة متطلبات الالتحاق بالجامعة وإجراءات الفحص والسلامة الصحية.

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