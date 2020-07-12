انطلاق الحصص الفعلية الذكية 19 يوليو للصفوف من 1 حتى 12

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

تنطلق ‏الحصص الفعلية لبرنامج الفصول ‏الصيفية الذكية خلال الفترة من 19 يوليو الجاري وتستمر حتى 13 أغسطس المقبل، ويبدأ البرنامج بعمليات إلحاق الطلبة ببيئة التعلم أو التسجيل الذاتي من قبل الطلبة الراغبين في تحسين معدل نهاية العام، وتتمثل الأسابيع الأربعة المحددة للطالب بزمن تمدرس ذاتي من خلال منصات التعلم الإلكترونية، وتتضمن الفصول الصيفية مجموعة من مصادر التعلم، بالإضافة إلى إجراءات ‏تقييمية تساعد الطالب على تحسين مستوى أدائه.

وحددت الوزارة إعلان نتائج البرنامج خلال الفترة من 23 إلى 27 أغسطس المقبل إلكترونياً، ولفتت الوزارة إلى عدم وجود زمن محدد للتمدرس في أثناء الفصول الصيفية، إنما يعتمد ذلك على حس الطالب بالمسؤولية اتجاه تعلمه، ومن ثم إخضاعه إلى تقييم ختامي للفئتين الثانية والثالثة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم عبر حسابتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن برنامج الصفوف الذكية ينقسم إلى ثلاث فئات: الأولى خصصت لطلبة الصفوف من 1 حتى 3 لإثراء مهارات القراءة من خلال منصة نهلة وناهل، والفئة الثانية خصصت لطلبة الصفوف من 4 حتى 12، وذلك لتحقيق درجة الاجتياز في أية مادة دراسية من مواد المجموعة A، وهي (اللغتان العربية والانجليزية والرياضيات والعلوم والفيزياء والكيمياء والأحياء)، والفئة الثالثة خصصت لطلبة الصفوف من 4 حتى 12 لتحسين معدل درجة المادة بزيادة 10٪؜ في ثلاث مواد فقط (اللغتان العربية والانجليزية والرياضيات).

ومن جهتها أفادت إدارات مدرسية أن نتائج الثاني عشر وصفوف النقل لنهاية العام الأكاديمي 2019-2020 جاءت مشرفة، واكتسب الطلبة مهارات عدة من خلال تجربة الاختبارات الإلكترونية والتعلم عن بعد خلال تلك الفترة الاستثنائية لمكافحة «كوفيد 19».

وحصل طلبة الثاني عشر على بطاقات الأداء الإلكترونية وكانت وزارة التربية والتعليم قامت بإرسال رسائل نصية نهاية الأسبوع الماضي في تمام الساعة العاشرة مساء، وفتح جميع قنوات الاتصال للطلبة وأولياء أمورهم للوقوف على النتائج.

أجهزة

ومنحت الوزارة الموافقة لطلبة الصف الثاني عشر الذين لديهم تمكين أو رغبة في إعادة اختباراتهم النهائية لتعديل درجاتهم بإبقاء أجهزة الحواسيب بحوزتهم حتى انتهاء هذه المرحلة، وذلك من خلال تعميم أصدرته الوزارة مؤخرا وحصلت «البيان» على نسخة منه.

وأكد التعميم على ضرورة التنسيق لتسهيل هذه المهمة وعدم استرجاع أية أجهزة حواسيب منهم، وفي حال تم استرجاعها، يرجى تزويدهم بها مجدداً لضمان سير عملية نجاح هذه المهمة ومسيرتهم الدراسية، كما تعتزم الوزارة تزويد المدارس بكشوفات أسماء هؤلاء الطلبة بعد صدور النتائج لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك بالتنسيق مع جميع الفرق المعنية.

إلكترونية

وكانت الوزارة أتاحت شهادات نهاية العام الإلكترونية للصفوف من 1 حتى 12، وفق مواصفات وثيقة علمية يحصل عليها الطالب بعد مروره بخبرات تعليمية خلال 12 عاماً دراسياً، وتركز على مواصفات ومكونات شهادة إتمام الدراسة في المرحلة الثانوية الصف الثاني عشر، نهاية مرحلة الدراسة للطلب في السلم التعليمي للمدرسة.

وربطت الوزارة الشهادة برمز محدد ببيانات الطالب في الشهادة ومحتواها، وتسمح بتحميل الشهادة إلكترونياً، وترفق الشهادة إلكترونياً بملف الطالب من خلال أنظمة الوزارة بصيغة PDF، أو من خلال قنوات أخرى تحدد فور صدور النتيجة، إضافة إلى توجيه طلبة الصفوف من 1 حتى 12، إلى طباعة الشهادة على ورق أبيض عالي الجودة، حجم A4، وباستخدام طابعة ملونة، والتنسيق مع فريق «المنهل» قبل وقت كافٍ، في حال رغبة المجلس التعليمي أو إدارة التراخيص (بالنسبة للتعليم الخاص) أو إدارات المدارس والمراكز، بحجب الشهادة، وعدم تسليمها للطلبة إلكترونياً، لأسباب (التزامات مالية أو عهدة أجهزة أو عدم استكمال بيانات التسجيل أو الفحص الطبي للخدمة الوطنية) أو أي سبب آخر، وفق تنظيم القطاع التعليمي، وذلك مع توافر خاصية «الحجب» في نظام «المنهل».

5 أيام عمل

وأكدت الوزارة أنه في حال رغب الطالب وولي أمره في استصدار شهادة الصف 12، بورق رسمي لغرض الاستخدام خارج الدولة، وفي ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»، يتم العمل حالياً وبالتنسيق مع مراكز سعادة المتعاملين على تقديم الخدمة إلكترونياً من خلال موقع الوزارة والتسليم من خلال شركات التوصيل في مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، أما تعديل بيانات الطالب بعد صدور الشهادة إلكترونياً فإنه ينفذ وفق طلب إلكتروني، ويتطلب التعديل مدة لا تقل عن خمسة أيام عمل، كما أن الشهادات الصادرة عن نظام «المنهل» لا تحتاج إلى تصديق أو ختم أو زيارة مراكز سعادة المتعاملين، لأنها معتمدة داخل وخارج الدولة، كذلك لا تحتاج شهادات ثانويات التكنولوجيا التطبيقية، وأكاديمية كهرباء دبي، ومراكز التعليم المستمر الأكاديمي للمسار المهني التطبيقي (الأعمال والهندسة) إلى معادلة، إذ إنها ضمن منظومة المدرسة الإماراتية، وهي معتمدة داخل وخارج الدولة.

وأتاحت الوزارة نتائج الصف الحادي عشر يوم السبت الماضي في تمام الساعة الثامنة مساء، كما أتاحت أمس نتائج الصف التاسع والعاشر عبر بوابة الطالب.

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