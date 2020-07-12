أكاديمي إماراتي عضواً بلجنة العلوم المفتوحة باليونسكو

المصدر: (العين – داوود محمد)

اختارت منظمة اليونسكو في لجنتها الاستشارية للعلوم المفتوحة الدكتور أحمد مراد نائب مدير جامعة الإمارات المشارك للبحث العلمي عضواً ممثلاً للمنطقة العربية.

نظراً لخبرته في التواصل العلمي والتعاون العلمي الإقليمي والتي تسهم في توصيات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) ما يُعد مكسباً أكاديمياً للجامعة ودعماً للبحث العلمي تعزيزاً للثقة بقدرات وخبرات وكفاءات أعضاء هيئة التدريس والبحث العلمي في الجامعة.

يمتلك الدكتور أحمد مراد خبرة طويلة في مجال العلوم والعمل مع المؤسسات العلمية الدولية تصل إلى أكثر من 15 سنة في العمل والمشاركة في مختلف الأنشطة العلمية والفنية لليونسكو، حيث إنه ساهم في تأسيس اللجنة الوطنية الإماراتية للبرنامج الهيدرولوجي الدولي، ومثل الدولة في الاجتماعات الإقليمية للجان العربية للبرنامج الهيدرولوجي الدولي التابع لليونسكو، واختياره من قبل اليونسكو كأحد الخبراء العرب للمشاركة في الاجتماع الاستراتيجي رفيع المستوى حول الأمن المائي كما أنه شغل لمدة 4 سنوات منصب عميد كلية العلوم بجامعة الإمارات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز