«التعليم والمعرفة» و«ستارت إيه دي» تفتحان التسجيل في منافسات الشباب التقنية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

كشفت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي ومنصة «ستارت إيه دي» منصة تسريع الأعمال التي تتخذ من جامعة نيويورك أبوظبي مقراً لها والمدعومة من شركة «تمكين»، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الأولى من منافسات الشباب التقنية.

ويتم تنظيم المنافسات بشكلٍ افتراضي عبر القنوات الرقمية، في إطار جهود الاستجابة لتداعيات انتشار فيروس «كوفيد 19»، وترحب بمشاركات الشباب المبتكرين من سكان الإمارات ممن يملكون الموهبة والشغف لتطوير الحلول المبتكرة لأهم التحديات العالمية في قطاعات التعليم والاقتصاد والبنية التحتية والمجتمع. ويمكن للمبتكرين الشباب التسجيل للمشاركة في المنافسات حتى 8 أغسطس من خلال youthtech.ae، فيما تنطلق المنافسات في 17 أغسطس.

وتأتي المنافسات في إطار برنامج «أبوظبي تلهم»، والذي يشجع على تبني الأفكار الإبداعية في الجهات الحكومية والمجتمع، لتحفيز التطوير والابتكار وإطلاق أفكار ملموسة سيكون لها تأثير إيجابي في الوقت الحالي والمستقبل.

وعلى مدى فترة المنافسات الممتدة لأربعة أسابيع، سيحظى المشاركون الذين يتم قبول مشاركاتهم بالتدريب والأدوات والمهارات اللازمة لتحويل أفكارهم من مفاهيم مجردة إلى مشاريع ريادية تمتلك مقوّمات النجاح. وتحفز المنافسات المشاركين على إيجاد حلول مبتكرة تسهم في تطوير أدوات التعليم عن بعد، وتمكين النشاط الاقتصادي باستخدام الأدوات الرقمية .

جوائز

يُشار إلى أن المشاركة في المنافسات لا تتطلب من المشاركين امتلاك خبرات سابقة في مجال ريادة الأعمال، إذ إن نجاح المشاركين يرتكز إلى مدى قدرتهم على إثبات شغفهم في مجال ريادة الأعمال والابتكار. وفي ختام المنافسات، سيحظى الفائزون بجوائز نقدية تصل قيمتها الإجمالية إلى 25,000 درهم .

مشاركة

ويمكن للمبتكرين الشباب تقديم طلبات المشاركة عبر إرسال شرحٍ لا يتجاوز 500 كلمة، يوضحون فيه التحدي الذي يسعون لمواجهته والحلول التي توفرها مشاريعهم المقترحة، مع التركيز على توفير الحلول الرقمية للتحديات الناجمة عن انتشار فيروس كوفيد 19. ويمكن للمهتمين بالمشاركة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني: youthtech.ae.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز