244 طالباً وطالبة بالفصل الصيفي في جامعة محمد الخامس

المصدر: (أبوظبي- البيان)

التحق 244 طالباً وطالبة من جامعة محمد الخامس أبوظبي بالفصل الصيفي للعام الأكاديمي 2019-2020، وذلك ابتداء من يوم 31 مايو الماضي، وبلغ عدد المساقات المطروحة (11) مساقاً دراسياً مقدماً لطلبة الجامعة، عبر منصات التعليم عن بعد المعتمدة من وزارة التربية والتعليم. وسجلت الجامعة ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الطلبة المسجلين في الفصل الصيفي مقارنة بالعام الأكاديمي الماضي، حيث بلغت نسبة الزيادة ما يفوق 30%.

وقال الدكتور خالد الظاهري اليبهوني، مدير الجامعة بالإنابة إن «تجربة دولة الإمارات الرائدة في تطبيق نظام التعليم عن بعد، وفق أفضل المعايير العالمية، وحرصها على توفير كال التسهيلات لضمان قدرة الجامعات على مواصلة العملية التعليمية ».

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