صندوق الوطن يطلق المرحلة المتوسطة من «المبرمج الإماراتي»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلن صندوق الوطن إطلاق المرحلة المتوسطة من مبادرة «المبرمج الإماراتي» في منطقة الظفرة، وذلك بدورة افتراضية عن بُعد، تحت عنوان «أساسيات الذكاء الاصطناعي ولغة «بايثون» للبرمجة»، بهدف إعداد جيل مبدع من المبرمجين الإماراتيين المواكبين لمتطلبات سوق العمل المتسارعة، وتثقيفهم بخبايا علم الحاسوب من أجل صناعة مستقبل متميز للوطن والمجتمع وأنفسهم على حد سواء.

وتقام الدورة بدعم من شركة «أدنوك» وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ودائرة التعليم والمعرفة والمدارس المجتمعية بأبوظبي، ويشارك فيها أكثر من 300 طالب وطالبة من خريجي المرحلة الأولى المتميزين من 6 مدارس في منطقة الظفرة.

وتستمر الدورة التي تنظم من قبل صندوق الوطن بواسطة منصة «تينكر» التعليمية العالمية لمدة 10 أيام، وتبدأ غداً، وحتى 23 من نفس الشهر، وتهدف إلى تأهيل طلاب منطقة الظفرة، ليتمكنوا من تعلم أساسيات تطوير التطبيقات الرقمية والألعاب الإلكترونية وبرمجة الروبوتات والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

وقال أحمد محمود فكري، مدير عام صندوق الوطن بالإنابة: يأتي إطلاق المرحلة المتوسطة من «المبرمج الإماراتي» في منطقة الظفرة، انطلاقاً من حرصنا على استغلال أوقات الطلبة، وتسليحهم بكافة المهارات والمعلومات الأساسية التي تمكنهم من مواكبة تطورات الذكاء الاصطناعي الضرورية في اقتصاد وسوق العمل في المستقبل، وتعلم لغة «بايثون» التي تعد إحدى أكثر لغات البرمجة طلباً على مستوى العالم في الوقت الراهن.

تعاون

وقالت ريم البوعينين، مدير المسؤولية المجتمعية، في أدنوك:»بالتعاون مع صندوق الوطن، نهدف في أدنوك إلى زيادة أعداد الشباب المواطنين الذين يتمتعون بالمهارات التقنية المستقبلية في علم البرمجة والحاسوب، وذلك للأهمية الكبيرة لهذه المهارات في كافة جوانب الأعمال الحالية والمستقبلية ودورها في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة«.

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