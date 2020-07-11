طلبة الإمارات في مقدمة متفوّقي الثانوية العامة

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

تصدّر الطلبة المواطنون قوائم متفوقي الثانوية العامة التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، أول من أمس على مستوى دولة الإمارات، بنسبة 74.3 %، مقابل 25.7 % من إجمالي الطلبة البالغ عددهم 117 طالباً، وضمت القوائم 7 مسارات تعليمية، شملت مسارات النخبة، والمتقدم التقني، والمتقدم، والعام، والعم المهني، والمتقدم تعليم خاص، بالإضافة إلى المسار العام تعليم خاص.

وتفوق الذكور بنسبة 53 % مقابل 47 % من إجمالي أعداد المتفوقين، بواقع 62 طالباً و55 طالبة منهم 87 طالباً من دولة الإمارات، بواقع 45 طالباً و42 طالبة، و11 من الطلبة المصريين، و7 طلبة من سوريا، 4 طلبة من الأردن، و2 من العراق، و2 من فلسطين، و2 من جزر القمر، وطالب من كل سلطنة عمان واليمن.

وتصدر الطلبة 21 مقعداً في قائمة متفوقي مسار النخبة مقابل 9 مقاعد للطالبات، وقائمة المسار المتقدم بواقع 11 مقعداً للطلبة و4 مقاعد للطالبات، والمسار العام والمهني 11 للطلبة و9 للطالبات، فيما تقاسموا المراكز في قائمتي متفوقي المسار المتقدم التقني بواقع 15 مقعداً لكل منهما، والمسار المتقدم «تعليم خاص» 3 مقاعد لكل منهما، فيما تفوقت الطالبات في قائمة المسار العام بـ 11 مقعداً مقابل مقعد واحد للطلبة، و4 مقاعد في قائمة المسار العام تعليم الخاص مقابل صفر مقاعد للطلبة.

وشملت القوائم السبع 10 طلاب من التعليم الخاص ضمن قائمة المتفوقين 6 طلاب في المسار المتقدم للتعليم الخاص و4 طلاب في المسار العام، بينما شملت 30 طالباً متفوقاً في مسار النخبة و30 في المسار المتقدم التقني و15 طالباً في المسار المتقدم و12 في المسار العام و20 طالباً في مسار العام المهني. واستثنت وزارة التربية والتعليم مسار التعليم المستمر المتكامل (مسار الدراسة المنزلية – مسار الدراسة الأكاديمية) وسيتمكن الطلبة من الحصول على الشهادات بعد يومين من إعلان النتيجة.

فرصة

ومنحت وزارة التربية والتعليم فرصة ثانية لطلبة الثاني عشر الذين لم يحققوا الدرجات المطلوبة في اختبار الإمسات للتحسين من خلال الالتحاق ببرنامج الفصول الصيفية الذكية الخاصة بمادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية أو كلتيهما، بهدف رفع أدائهم بما يسهم في إمكانية التقدم للدراسة الجامعية، وذلك نظراً لأن تحقيق الدرجات المطلوبة في اختبار الإمارات القياسي (إمسات) الخاص بطلبة الثاني عشر، يعد شرطاً للقبول والتحاق الطالب بالجامعة.

وأوضحت الوزارة أن الطلبة الذين لم يحققوا مجموع الدرجات المطلوب في اختبار الإمارات القياسي (إمسات) الذي يؤهلهم للدراسة الجامعية، لن يتمكنوا من طباعة شهادة الثانوية العامة، إلا بعد الانتهاء من برنامج الفصول الصيفية الذكية وإعادة اختبار الإمارات القياسي، بينما سيتاح لهم إمكانية الاطلاع على نتائجهم من خلال المنصة، وذلك حرصاً من وزارة التربية والتعليم على حفز الطلبة ودفعهم للتقدم للبرنامج. ودعت وزارة التربية والتعليم الطلبة المعنيين بالتسجيل قبل 14 يوليو الجاري، من خلال الرابط التالي: ‏‏bit.ly/‏‏31 https:UHtwF علماً بأن الفصول الصيفية الذكية سوف تبدأ في 19 يوليو الجاري، وسـيتم بـث الفصول الافتراضية للدورات عبـر الإنترنـت باتباع أسلوب المحاضرات، والتعلم عن بعد التفاعلي، والدراسة الذاتية الموجهة عن بعد.

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