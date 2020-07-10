التسجيل لرياض الأطفال والصف الأول في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التسجيل يوم الأحد الماضي للطلبة المقيمين في مناطق أبوظبي لرياض الأطفال والصف الأول للعام الدراسي المقبل 2020 /‏2021، حيث يستمر التسجيل بالمدارس الحكومية حتى يوم الخميس 16 يوليو الجاري.

وحددت الوزارة 4 متطلبات للتسجيل وهي: الالتزام بتسجيل الطلبة ببطاقة الهوية فقط، وأن يكون التسجيل متاحاً للطلبة ضمن العمر القانوني فقط ومن تنطبق عليهم الشروط وعدم قبول الطلبة كمستمعين بالروضة أو المدرسة، وأن تلتزم إدارة المدرسة بعدم السماح للطلبة الانتظام بالدراسة في بداية العام الدراسي إلا بعد التأكد من اعتماد ملف الطالب من قبل الوزارة على النظام، والتأكد من توفر جميع الأوراق الثبوتية الخاصة بالطالب وولي الأمر.

كما حددت 4 مستندات مطلوبة وهي: الهوية الإماراتية للطالب وولي الأمر، وشهادة ميلاد الطالب، وإقرار السكن من المحكمة أو عقد السكن موثق بالمنطقة النائية، وشهادة عمل من ولي الأمر، بالإضافة إلى ضرورة ذكر أسماء المدارس المستهدفة بالتسجيل في المناطق النائية.

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