«التربية» تفتتح التسجيل لبرنامج «صيفكم ويانا»

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن فتح باب التسجيل للبرنامج الصيفي «صيفكم ويانا 2020» بدورته الرابعة، الذي يستهدف المعلمين والموظفين العاملين بالوزارة والمجتمع المحلي، ويسهم البرنامج الصيفي في إكساب وتزويد المنتسبين له بخبرات متنوعة، لتعزيز مهاراتهم ومعارفهم وشخصياتهم، من خلال ما يتلقونه من معرفة وتدريب وتأهيل على البرامج التي سيتم طرحها خلال هذه الفترة من برامج مهارات حياتية وبرامج لغات. ويركز البرنامج على التعليم من خلال الترفيه، وذلك لتحقيق النتائج المرجوة في البرامج والورش المطروحة، والأنشطة الثقافية كما يهدف إلى اكتساب مهارات خاصة باللغة الأجنبية مثل القراءة والكتابة، والتعرف على ثقافة أصحاب تلك اللغات المتنوعة.

ويطرح برنامج صيفكم ويانا العديد من اللغات الأجنبية مثل الفرنسية والروسية والإسبانية والألمانية، والإيطالية والكورية، واليابانية والصينية والأوردية، وتميز برنامج اللغات هذا العام بتقديم برنامج لغة الإشارة .

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