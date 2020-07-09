حمد الشحي: أرغب في دراسة الهندسة الميكانيكية وخدمة وطني

المصدر: البيان الإلكتروني

أعرب الطالب حمد عادل الشحي عن سعادته بتفوقه في ثانوية التكنولوجيا التطبيقية مؤكدا ان حلمه دراسة الهندسة الميكانيكية في جامعة خليفة وخدمة وطنه بمزيد من النجاح والتفوق، خاصة وان عائلته وانها فخورة بهذا التفوق، مؤكدا انه لم يجد صعوبة في التعلم عن بعد بل على العكس كانت تجربة ثرية ومفيدة.

وقال الطالب الشحي ان كافة المدرسين والادارة المدرسية قدموا له التشجيع والمحتوي التعليمي الجيد بطريقة جيدة جعلته يصر على النجاح والتفوق، مشيرا الى ان الاختبارات الالكترونية جاءت سهلة وفي مستوى الطلاب المتوسط، وان هدفه كان واضحا منذ البداية امام عينيه.

وأفاد الشحي أن أسرته كانت الداعم الأكبر له، وأنه يحرص على أن يقدم خدمة فعلية للوطن عبر تطوير العمل والذات لتتناسب مع المتغيرات العالمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز