محمد النقبي: طموحي هندسة الطاقة النووية أو هندسة الفضاء

المصدر: مرفت عبد الحميد

أعرب الطالب محمد سالم النقبي من إمارة رأس الخيمة تخصص عام مهني، عن بالغ سعادته بالنجاح الذي حققه ، وتقدم بالشكر الجزيل للقيادة الرشيدة التي تدعم شباب الإمارات وتحثهم دائما على النجاح والتفوق والوصول إلى المراتب العليا من أجل بناء مستقبل الإمارات ما يعكس الثقة الكبيرة والقوية من قادة الدولة وأصحاب السمو الشيوخ في أبناء الإمارات المتميزين.

وأشار إلى بعض التحديات التي واجهها من خلال بعض الأعطال الفنية في النظام أثناء الامتحانات إلا أنه تجاوزها واضعا أمامه هدف واحد وهو أن يصل إلى هدفه ويحقق التميز في النجاح للالتحاق بالجامعة ودراسة تخصص هندسة الطاقة النووية أو هندسة الفضاء ليواكب رؤية واستراتيجية دولة الإمارات ويخدم وطنه من خلال توطين هذه التخصصات الهامة والحيوية.

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