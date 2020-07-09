ريم سالم الكعبي: دراسة الإدارة والاقتصاد هدفي والأسرة ساندتني

المصدر: دبي- شيرين فاروق

أكدت الطالبة ريم سالم الكعبي انها سعيدة بحصولها على98.6 % في المرحلة الثانوية مسار عام وانها فخورة بتفوقها، مؤكدة انها كانت تراجع دروسها بشكل متكرر ، مشيرة الى انها محظوظة للخضوع لتجربة التعلم عن بعد، مرجعة أسباب التفوق السبب الاول هي عائلتها التي وفرت لها الجو المثالي في الدراسة والتفوق الى جانب مثابرتها لتحقيق حلمها بالتفوق والالتحاق بالجامعة ودراسة الادارة والاقتصاد.

واشارت ريم الى ان تجربة الاختبارات الالكترونية كانت تجربة جديدة الا ان الاختبارات كانت ميسرة وسهلة على الجادين في التفوق .

وقالت ريم الكعبي " أقدم شكري أولا لحكام الامارات على دعمهم لي في مجال التعليم وثانياً لعائلتي التي قدمت لي كافة سبل الراحة لتحقيق التفوق".

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