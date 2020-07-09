هاشل أحمد : طموحي دراسة علوم الفضاء ورفع علم الإمارات

المصدر: عجمان : أسامة احمد

أهدى الطالب المتفوق هاشل أحمد هاشل حميد المهيري ، ضمن المسار المتقدم التقني ، من مدرسة ثانوية التكنولوجيا التطبيقية بنين في إمارة عجمان ، تفوقه إلى القيادة الرشيدة في الدولة لاهتمامها وتشجيعها للمتميزين وأهله.

وأفاد أن تفوقه جاء ثمرة جهد ومتابعة المعلمين في مدرسته وحرصهم وتشجيعه لتحقيق التفوق ، ويطمح إلى الدراسة في مجال الفضاء لرفع علم الامارات عاليا ، وأكد أن تجربة الامتحانات من على البعد كانت جيدة وفيها تحد للطلبة، الامر الذي جعله يضاعف جهده من اجل التميز .

ومن جانبه أعرب والده عن سعادته لتفوق ابنه املا ان يكمل مسيرة التميز بالدراسات العليا في مجال الفضاء ويخدم الوطن ، لافتا الى ان الدولة وفرت كل السبل النجاح للطلبة والرعاية الأمر الذي أسفر بتحقيق نتائج مميزة.

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