ماجد عبيد الغويص : أطمح لدراسة الهندسة

المصدر: عجمان : أسامة احمد

أهدى الطالب المتفوق ماجد عبيد محمد الغويص ، ضمن المسار المتقدم التقني ، من مدرسة ثانوية التكنو لوجيا التطبيقية بنين في إمارة عجمان، تفوقه الى القيادة الرشيدة في الدولة وإلى أهله ، مؤكداً أن كل الظروف والمحيط الأسري ساهمت في نجاحه وتحقيق التميز، لافتاً إلى النصائح التي تقدمها له أمه من أجل تحقيق التميز .

وذكر أن تفوقه جاء نتيجة ثمرة جهده لمراجعة الدروس أولا بأول وحرصهم، ويطمح في دراسة الهندسة الميكانيكية والمساهمة في دفع عجلة التنمية والتقدم في الدولة.

ومن جانبه أعرب والده عبيد محمد الغويص السويدي عن فخره واعتزازه بتفوق ابنه، موجهاً الشكر إلى القيادة الرشيدة في الدولة لشحذها همم الشباب للعلم والمعرفة .

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