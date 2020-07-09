البيان تنشر قائمة المتفوقين في الثانوية 2019-2020

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

أعلنت وزارة التربية و التعليم قوائم الطلبة المتفوقين في المسارات الدراسية في امتحانات العام الدراسي 2019-2020، التي أجريت ولأول مرة في تاريخ الثانوية العامة بالنظام الالكتروني وفق منظومة التعلم عن بعد التي جاءت تحاكي الإجراءات الاحترازية والوقائية لانتشار كوفيد 19، واستمرار المنظومة التعليمية بتقديمها حلولا تعليمية تضمن دراسة وتعلم الطلبة بسهولة ويسر، والبالغ عددهم 117 طالب و طالبه .

و استثنت وزارة التربية و التعليم مسار التعليم المستمر المتكامل ( مسار الدراسة المنزلية – مسار الدراسة الاكاديمية) و سيتمكن الطلبة من الحصول على الشهادات بعد يومين من اعلان النتيجة.

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