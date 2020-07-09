محمد بن راشد يهنئ أوائل الثانوية في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أوائل الثانوية العامة في دولة الإمارات، مقدماً الشكر للطلاب والأهالي ووزارة التربية.

وقال سموه في حسابه على تويتر، ألف مبروك للمتفوقين في الثانوية العامة بدولة الإمارات ... كان عاماً استثنائياً .. واختباراً للجميع .. الشكر لطلابنا وللأهالي ولوزارة التربية والتعليم التي أثبتت تفوقها وقدراتها في تجاوز التحديات .. ونبارك ل100 متفوق في دولتنا.

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