جامعة الخليج الطبية تستنبط مركباً مضاداً لنمو الخلايا السرطانية

المصدر: عجمان ـ عصام الدين عوض

استنبط فريق بحثي من أساتذة وطلبة بكلية الصيدلة بجامعة الخليج الطبية مركباً جديداً ذا خصائص مضادة لنمو الخلايا السرطانية بالتعاون مع المعهد القومي للأورام (يو اس اي) بأمريكا، حيث قام الفريق بتصميم وتصنيع مركب معملي ذي خصائص مضادة لنمو الخلايا السرطانية، وتم عمل عدة اختبارات معملية بالتعاون مع المعهد القومي للأورام بأمريكا للتأكد من فعالية المركب ودراسة التأثيرات الخلوية للمركب الجديد على عدة أنواع مختلفة من خلايا السرطان.

وأكد الدكتور حسام حمدي مدير جامعة الخليج الطبية في عجمان لـ«البيان»: أن المركب الجديد أظهر نتائج مبشرة وكيفية قدرته على وقف نمو مختلف الخلايا السرطانية من خلال تطبيق أحد الإنزيمات المسؤولة عن نمو الخلايا السرطانية، مثل خلايا سرطان الدم والثدي وسرطان القولون، كما عرض الفريق البحثي نتائج البحث المذكور في المؤتمر الدولي للجمعية الأمريكية لأبحاث السرطان والذي تم عقده عن بعد واستمر 4 أيام من يوليو الجاري، نظراً لظروف تفشي فيروس كورونا عالمياً.

فريق

وأوضح أن الفريق البحثي يضم أعضاء من هيئة التدريس بجامعة الخليج الطبية من كلية الصيدلة، وهم الدكتور أحمد ثابت نجم الدين رئيس قسم العلوم الصيدلية والدكتور أحمد محمد العيد أستاذ مشارك العقاقير بكلية الصيدلة بالجامعة، كما يضم الفريق طالبتين من برنامج دكتور الصيدلة (pharmd ) بالكلية، وهما داليا يوسف وفتحية حامد، وكلاهما طالبتان في السنة النهائية بالكلية وفي مرحلة تدريب ممارسة الصيدلة المتقدمة بمستشفيات ومراكز التدريب العملي الخاصة بجامعة الخليج الطبية.

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