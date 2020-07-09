«التربية» تستعد لإطلاق برنامج تدريبي تخصصي للميدان التربوي

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

تستعد وزارة التربية والتعليم لإطلاق برنامج التدريب التخصصي المقرر تنفيذه لجميع المعلمين والقيادات في وزارة التربية والتعليم في بداية العام الدراسي المقبل 2020 ـ 2021، حيث اختتم برنامج تدريب الأنوية التدريبية على الحقائب التخصصية، حيث تم تنفيذ التدريب عن بعد باستخدام برنامج MS Teams، وناقش التدريب أهم الموضوعات والمواد التدريبية المقرر تنفيذها في أغسطس 2020.

من جهة أخرى، دعت الوزارة المعلمين للمشاركة في الأسبوع الثاني من برنامج مهاراتي والذي يهدف إلى إبراز المهارات التقنية المميزة لدى المعلمين وتبادل الخبرات في توظيف التكنولوجيا في التعليم، حيث يتم عرض 4 ورش تدريبية مميزة في كل أسبوع تعرض كيفية دمج أحدث برامج التكنولوجيا في التعليم.

ويقدم الأسبوع الثاني من البرنامج ورشاً تدريبية في عدة برامج منها: برنامج class Kick وبرنامج Mentimeter وبرنامج بنك الأسئلة LMS وبرنامج Canva Website وتعد هذه البرامج أدوات تعليمية تفاعلية تساعد المعلمين على إنشاء أوراق عمل وواجبات ومشاركاتها مع الطلاب وإنشاء عروض تقديمية وتلقي ملاحظات في الوقت الفعلي في الفصول الدراسية وإنشاء اختبارات وواجبات إلكترونية بسهولة ويسر.

تدريب

وقدمت إدارة التدريب والتنمية المهنية في الوزارة تدريباً نوعياً متخصصاً للنواة التدريبية مبنياً على احتياجات المعلمين والقيادات المدرسية. وتناول الجزء الأهم من تدريب الأنوية مهارات متقدمة في التعلم الذكي لتمكينهم من أدوات التعلم الذكي في عملية التعلم عن بعد ضمن محاور عديدة منها: المصادر التعليمية المفتوحة، وتوظيف التكنولوجيا الرقمية في التعلم الذاتي، والإدارة الفاعلة للتعلم الذكي، والأنشطة التعلمية التشاركية في بيئة التعلم الذكي وتصميم أنشطة التعلم في التعلم الذكي ومهارات التفكير العليا (الإبداعي والناقد) في التعلم الذكي.

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