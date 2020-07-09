تعليق شهادات 4250 طالباً في «الثاني عشر» حتى الانتهاء من الدورة الصيفية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

قررت وزارة التربية والتعليم تعليق شهادات نتيجة نهاية العام الدراسي (2020/‏‏2019) لـ4250 طالباً وطالبةً في الصف الثاني عشر، حتى ينتهوا من الدورة الصيفية، وإعادة اختبار الإمارات القياسي (إمسات).

ووجهت الوزارة مديري عدد من مدارس دبي والمناطق الشمالية، بإبلاغ الطلبة المستهدفين، بالالتحاق بالدورة الصيفية الخاصة بمادة الرياضيات أو اللغة الإنجليزية أو كلتا المادتين، وذلك لرفع أداء الطلبة المذكورين وضمان وصولهم للمستوى المطلوب منهم عند التخرج من الثانوية العامة.

وأكدت الوزارة في تعميم صادر للمدارس، وحصلت «البيان» على نسخة منه، على أهمية حضور الطلبة الدورة الصيفية. وحددت الوزارة في كشف الأسماء المرفق بالتعميم الطلبة ومدارسهم، والمادة التي يتوجب على الطالب حضور مخيمها الصيفي، وتشير كلمة «نعم» في عمود الرياضيات أو اللغة الإنجليزية إلى الدورة التي يجب على الطالب أن يحضرها، وكذلك يجب على الطلبة الذين لم يسجلوا من قبل، حضور كلتا الدورتين. وشددت الوزارة على ضرورة مشاركة المنشور (كشف الأسماء) المرفق مع الطلبة وتشجيعهم بقوة على التسجيل قبل 14 يوليو الجاري، حيث ستبدأ المخيمات الافتراضية للدورات في 19 يوليو، مضيفة أنه «سـيتم بـث الفصول الافتراضية للدورات عبـر الإنترنـت، وسـيتم اتباع أسلوب المحاضرات، والتعلم عن بعد التفاعلي، والدراسة الذاتية الموجهة عن بعد».

وأوضحت الوزارة أن المخيم الصيفي هو فصول صيفية في مادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية لطلبة الصف الثاني عشر، بهدف تحسين المستوى في المادتين.

ويترقب اليوم طلبة الثاني عشر إعلان نتائجهم من خلال عدة وسائل منها رسائل نصية على هواتفهم المتحركة، ومن خلال نظام درجات الطالب «المنهل»، حيث أنهى الطلبة الامتحانات التعويضية السبت الماضي، وعملت الوزارة على تصحيح ورصد الدرجات إلكترونياً.

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