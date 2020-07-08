تنويه مهم من وزارة التربية لطلبة الثانوية

المصدر: البيان الإلكتروني

نظرا لأن تحقيق الدرجات المطلوبة في اختبار الإمارات القياسي (امسات) الخاص بطلبة الثاني عشر، يعد شرطا لقبول والتحاق الطالب بالجامعة، ولأن هناك عددا من الطلبة الذين لم يحققوا المجموع الذي يؤهلهم لذلك.. منحت وزارة التربية والتعليم فرصة ثانية لهم للتحسين من خلال الالتحاق ببرنامج الفصول الصيفية الذكية الخاصة بمادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية أو كلاهما، بهدف رفع أدائهم بما يسهم في إمكانية التقدم للدراسة الجامعية.

لن يتمكن الطلبة الذين لم يحققوا مجموع الدرجات المطلوب في اختبار الإمارات القياسي ( امسات ) الذي يؤهلهم للدراسة الجامعية، من طباعة شهادة الثانوية العامة، إلا بعد الانتهاء من برنامج الفصول الصيفية الذكية وإعادة اختبار الإمارات القياسي، بينما سيتاح لهم امكانية الاطلاع على نتائجهم من خلال المنصة، وذلك حرصا من وزارة التربية والتعليم على حفز الطلبة ودفعهم للتقدم للبرنامج.

تدعو وزارة التربية والتعليم الطلبة المعنيين بالتسجيل قبل 14 يوليو الجاري، من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/31UHtwF ... علما بأن الفصول الصيفية الذكية سوف تبدأ في 19 يوليو الجاري.. وسـيتم بـث الفصول الافتراضية للدورات عبـر الإنترنـت باتباع أسلوب المحاضرات، والتعلم عن بعد التفاعلي، والدراسة الذاتية الموجهة عن بعد.

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