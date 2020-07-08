ملتقى الشركاء الافتراضي يبحث سبل تفعيل دور المؤسسات والأفراد لدعم التعليم

المصدر: رأس الخيمة - البيان

نظمت منطقة رأس الخيمة التعليمية ملتقى الشركاء الافتراضي الأول 2020 تحت شعار «شركاء في المسؤولية» بحضور المهندس عبد الرحمن الحمادي، وكيل وزارة التربية والتعليم وآمنة عبد الله الزعابي، مديرة منطقة رأس الخيمة التعليمية وبمشاركة 25 ممثلاً عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمجتمعية.

ويأتي الملتقى في إطار سعي وزارة التربية والتعليم إلى التواصل المستمر والفعال مع كافة شركائها من كافة شرائح المجتمع بما يخدم أهدافها التعليمية والتربوية وتحقيق تبادل أمثل للخبرات والمقترحات البناءة التي من شأنها استدامة تطوير التعليم في الدولة.

وأكد المهندس عبد الرحمن الحمادي أهمية تفعيل دور كل مكون من مكونات المجتمع سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات لتوحيد الجهود للمضي قدماً في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بملف التعليم خاصة في ظل الظروف الراهنة التي أنتجت تحديات تستدعي للتغلب عليها العمل بروح الفريق الواحد كل في موقعه، مثمناً الدعم الكبير والتعاون التام من قبل مختلف المؤسسات المحلية والاتحادية وكافة أفراد المجتمع لإنجاح منظومة التعلم الذكي التي طبقتها الوزارة لمواجهة تداعيات فيروس «كوفيد 19».

وشدد على أهمية الاستفادة من هذا الملتقى للخروج بأفكار ومبادرات بناءة تسهم في صياغتها مختلف المؤسسات المشاركة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من أجل العمل عليها ووضعها حيز التنفيذ خدمة لرسالة التعليم في الدولة وتأكيداً كذلك على أهمية التفاعل المجتمعي بكافة أشكاله باعتباره ضمانة لاستدامة تطور العمل التربوي.

وبين أن وزارة التربية والتعليم أولت اهتماماً كبيراً بتوسيع قاعدة شراكاتها مع مختلف القطاعات بما يخدم واقع ومستقبل التعليم في الدولة وبما يسهم في إيجاد أسس متينة تمكن الوزارة من مواصلة تطوير برامجها وسياساتها التربوية والتغلب على التحديات الماثلة وذلك لترجمة رؤية الدولة وأجندتها وتحقيقها على أرض الواقع في شتى الميادين.

من جهتها قالت آمنة عبدالله الزعابي إن الملتقى يأتي تكريساً لرؤية وزارة التربية والتعليم وأهدافها الاستراتيجية الطموحة وسعيها الجاد للتواصل والتكامل مع جميع فئات وشرائح المجتمع المحلي وتبادل الأفكار والخبرات خدمة لمنظومة التعليم في دولة الإمارات والمساهمة في تحقيق التكاملية في عمل مختلف القطاعات وتعزيزاً لأدوارها الخلاقة في تطوير منظومة التعليم في الدولة مثمنة الدعم والمساندة من قبل الشركاء الاستراتيجيين التي كان لها الدور الفاعل في دعم جهود وزارة التربية والتعليم على الدوام وفي هذه المرحلة على وجه الخصوص من أجل المضي قدماً في تجاوز التحديات واستمرارية التعليم رغم التحديات والصعوبات الناتجة من تداعيات أزمة «كورونا».

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