تخريج طلبة جامعة زايد افتراضياً 5 أغسطس

المصدر: دبي - البيان

تنظم جامعة زايد حفل تخريج طلبتها لعام 2020 للمرحلة الجامعية ومرحلة الدراسات العليا 5 أغسطس المقبل، ويقام الحفل بشكل افتراضي لأول مرة وذلك تطبيقاً للإجراءات الاحترازية وحفاظاً على صحة الخريجين وعائلاتهم.

وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، رئيسة جامعة زايد: «يعد حفل التخرج من أهم اللحظات الفارقة في حياة الإنسان، وتبقى محفورة في الذاكرة طول العمر، وقد حرصنا على الاحتفاء بهذا الإنجاز المهم لشبابنا ومشاركتهم فرحتهم افتراضياً. فعلى الرغم من مرحلة التباعد الجسدي في الفترة الحالية، إلا أن إرادتنا متوحدة في خدمة وطننا، ونبني معاً جسوراً من التعاون والتكاتف لتجاوز هذه المرحلة، ونعبر إلى المستقبل بهمة وعزيمة شبابنا وخريجينا».

28 جنسية

ودعت نورة الكعبي بهذه المناسبة عموم مجتمع دولة الإمارات لحضور حفل جامعة زايد لتخريج طلابها وطالباتها عبر الإنترنت وبخاصية الواقع الافتراضي للاحتفاء بفوج المتخرجين من الجامعة، المكون من 1573 طالباً وطالبة من 28 جنسية مختلفة. وسيضم حفل هذا العام، والذي يُعقد تحت شعار «دفعة اللامستحيل»، الفوج الثامن عشر من الطالبات والفوج الثامن من الطلاب. ويشمل الحفل تخرج 1,468 طالباً وطالبة من المرحلة الجامعية و105 طلاب وطالبة من الدراسات العليا. ويشكل الخريجون الإماراتيون %87 من إجمالي الخريجين، ويمثل الطلاب الدوليون %13.

وتهدف جامعة زايد عبر استضافة حفل التخرج الافتراضي إلى إلهام الطلاب في خضم مرور كل العالم تقريباً بفترة صعبة بسبب كوفيد 19. وتعكس هذه الخطوة الإرث التعليمي للجامعة وتسلط الضوء على فصل جديد من رحلة جامعة زايد للتكيف مع «الوضع الطبيعي الجديد».

ويتوقع أن يجذب الحفل حضور أكثر من 3000 مشارك، متضمناً الخريجين والخريجات، والطلاب والطالبات الحاليين، وأولياء الأمور وشركاء الجامعة الاستراتيجيين وعامة المجتمع. وقد أعدت الجامعة موقعاً إلكترونياً graduation.zu.ac.ae والذي بدوره يتيح للطلاب والطالبات الحصول على شهاداتهم الأكاديمية، ويوفر فرصة فريدة لمحاكاة تجربة حفل التخرج الافتراضي عن بعد. ورغم الظروف الحالية، يكرّم هذا الحفل جهود الطلبة مع دخولهم مرحلة جديدة في حياتهم.

تسجيل وسيقوم الموقع الإلكتروني بتوجيه الطلاب والطالبات للتسجيل في حفل التخرج، والحصول على رمز خاص يسمح لهم بزيارة الحرم الجامعي لاستلام زي التخرج.

وقد تم تصنيف الطلبة الخريجين إلى مجموعات مختلفة لزيارة الحرم الجامعي، سواء في أبوظبي أو دبي، لاستلام زي التخرج الخاص بهم في أوقات منفصلة، لضمان سلامتهم بسبب الظروف الحالية، وذلك بين يومي الخميس والسبت، 9 و11 يوليو الجاري، لاستلام الزي الخاص بهم والتقاط صور التخرج. ولن يُطلب من أصحاب الهمم الذهاب إلى الحرم الجامعي لاستلام الزي، بل سترسله الجامعة إلى منازلهم.

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