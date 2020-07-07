طلبة جامعة خليفة ضمن أفضل 10 فرق عالمية في مسابقة «مهندسي السيارات»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أمس، عن تصنيف فريقين من طلبتها ضمن قائمة أفضل 10 فرق عالمية في مسابقة جمعية مهندسي السيارات الدولية 2020، التي ضمت فرقاً من أفضل الجامعات العالمية، إضافة لكونهما الفريقين الوحيدين على مستوى العالم العربي اللذين اجتازا المسابقة بنجاح وتميز في الأداء الهندسي.

واحتل فريق جامعة خليفة الأول المركز السادس عن الفئة الإجمالية وتم تصنيفه ضمن أفضل ثلاثة فرق عن فئة تصميم التقارير الشفوية، في حين حل فريق الجامعة الثاني في المرتبة العاشرة عن الفئة الإجمالية.

وتم عقد مسابقة جمعية مهندسي السيارات 2020 عبر منصة افتراضية تحت عنوان «مسابقة افتراضية لسباق السوبرمايليج المنظم من جمعيه مهندسي السيارات».

وتركز المسابقة على تخطيط وتصميم وصنع سيارة لشخص واحد ذات ثلاث عجلات وتتميز بأنها اقتصادية في استهلاك الوقود لاحتوائها على محرك أسطواني واحد يحظى بجميع المواصفات والمعايير التي تتطلبها المسابقة، حيث تتمتع السيارة بقدرتها على اجتياز أطول مسافة من الكيلومترات بمعدل جالون واحد من الوقود، وقد ساهم في تحقيق هذا الإنجاز أيضاً مجموع النقاط التي جمعها الفريق عن التصميم.

تصنيف

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، إن جامعة خليفة تفخر بمشاركتها بفريقين في المسابقة العالمية الأكثر تحدياً، والتي يشارك فيها الجامعات الأعلى تصنيفاً في العالم كل عام كما وتفخر الجامعة بمحافظتها على مرتبة متقدمة في التميز الهندسي على مستوى جميع المؤسسات الأكاديمية المشاركة من العالم العربي.

وأشار إلى أن هذا الأداء المميز في مسابقة دولية كهذه يعود للجهود التي بذلها أعضاء الهيئة الأكاديمية الخبراء الذين قاموا بتوجيه الطلبة وصقل مهارات الابتكار لديهم وتشجيعهم بشكل مستمر ونبارك لأعضاء الفريقين وكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز المشرف.

ضم الفريق الأول مجموعة من الطلبة وهم عبد الله العامري وعبد الله الرحمة وفارس العوا وكريم أحمد يونس وخديجة الجابري ومريم نقي ومحمد البستكي ونوار اللبان وشما المزروعي وسهيل العامري وسلطان الحسنية، في حين اشتمل الفريق الثاني على الطلبة عبد الله الحمادي وأدوناي إيكر وظبية الحمادي وفاطمة الزعابي وكنان العقيل ومريم النعيمي وناتنايل هيلي وسيف الخصاونة وسمية الحبسي.

وقد قدمت شركة «هالكون سيستيمز»المتخصصة في إنتاج أنظمة الدفاع التكنولوجية والتابعة لمجموعة ياس القابضة في أبوظبي الرعاية الحصرية لفريقي جامعة خليفة في مسابقة جمعية مهندسي السيارات خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وأكد الطلبة أعضاء الفريقين أن أكبر تحد واجههم خلال المسابقة الافتراضية يكمن في إقناع لجنة التحكيم بمشروعهم وبكيفية عمل السيارة دون عرض نموذج أولي حقيقي، وبالرغم من ذلك أبدى الفريقان براعة في عرض نماذجهم من خلال إظهار فهمهم العميق لجميع جوانب المشروع وتقديم مختلف التحليلات وأساليب المحاكاة الأساسية والمتقدمة.

وقال عبد الله العامري أحد أعضاء فريق جامعة خليفة إننا سعداء بأننا الجامعة العربية الوحيدة ضمن قائمة أفضل 10 فرق عالمياً، حيث بذلنا جهداً كبيراً وشاقاً لنحقق هذا الإنجاز والذي أتى بنتائج مرضية، مشيراً إلى أنه لشرف كبير لكل عضو من أعضاء الفريق بأن تكللت جهودنا بوضع اسم جامعة خليفة ودولة الإمارات في قائمة أفضل الجامعات والأعلى تصنيفاً عالمياً.

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