ذياب بن محمد بن زايد يرعى تخريج طلبة «أبوظبي التقني»

المصدر: أبوظبي - وام

تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، احتفل مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني - لأول مرة عن بعد - بتخريج 822 مواطناً من أحد عشر فرعاً لثانويات التكنولوجيا التطبيقية التابعة لـ«أبوظبي التقني» في إمارات الدولة كافة، تحت شعار «على خطى زايد للخمسين»، بمشاركة معالي حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، رئيس مجلس أمناء معهد التكنولوجيا التطبيقية، ومبارك الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني.

كوكبة

وتضم الدفعة الجديدة كوكبة متميزة من المواطنين، في تسعة تخصصات هندسية وتكنولوجية وهي الهندسة التطبيقية في الكهرباء، وفي الميكانيكا، وهندسة علوم الحاسوب، والعلوم الهندسية العامة، وبرنامج العلوم المتقدمة، وصيانة الطائرات، والصيانة الهندسية في الكهرباء، وفي الميكانيكا، والإدارة المالية والمحاسبة.

و قال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، إن تخريج هذه الكوكبة من هذه التخصصات المتقدمة، وبقدرات عالية ومتميزة، يجسد توجيهات القيادة.

وفي كلمة مباشرة عن بعد، قال معالي حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم: «لقد عملت القيادة الرشيدة على ترسيخ دعائم التعليم العام، والمهني والتطبيقي على مستوى الدولة».

وخلال الاحتفالات ألقى مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، كلمة عن بعد قال فيها: إن رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان هذا الحفل تمثل حافزاً لنا جميعاً على العمل الدؤوب لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة.

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