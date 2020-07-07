«هيئة المعرفة» تعلن إجراءات إعادة فتح المدارس الخاصة للعام الجديد

المصدر: دبي- البيان

أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية عن إجراءات وإرشادات إعادة فتح المدارس الخاصة بدبي للعام الدراسي المقبل 2020 ــــــ 2021م، والتي تم تطويرها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في دبي، بما يضمن إتاحة الخيارات المناسبة والفعالة لكل مدرسة على حدة، للحفاظ على صحة وسلامة طلبتها وكوادرها التعليمية والإدارية، تزامناً مع إعادة فتح المدارس الخاصة في دبي سبتمبر المقبل.

حرص

وتواكب حزمة الإجراءات والإرشادات المعتمدة حرص حكومة دبي على ضمان أعلى درجات الجاهزية للمدارس الخاصة في دبي لاستقبال الطلبة مع بداية العام الدراسي الجديد، في إطار من التعاون الإيجابي بين مختلف عناصر المجتمع التعليمي، مع التأكيد على ضرورة التشاور المسبق بين المدارس الخاصة، وكوادرها وأولياء الأمور لتحديد الشكل الأنسب لعودة الطلبة مجدداً للمبنى المدرسي، بما يواكب الإجراءات والإرشادات المعتمدة، حيث خصصت هيئة المعرفة والتنمية البشرية فريقاً، لمتابعة استفسارات المدارس يومياً، عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك لضمان إتاحة كل المعلومات أمام فرق العمل المدرسية المعنية، ولمساعدة كل مدرسة على فهم ومواكبة الإرشادات والإجراءات المطلوبة لإعادة فتح أبوابها للعام الدراسي الجديد.

وستقوم كل مدرسة خاصة في دبي برفع مقترحها إلى هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، متضمناً النموذج الأنسب الذي يواكب إمكاناتها، ويلبي احتياجات أولياء الأمور للعام الدراسي الجديد، وذلك في موعد أقصاه 14 يوليو الجاري، حيث سيتولى الفريق المختص في الهيئة مهام دراسة الطلب واعتماده استناداً إلى الإرشادات الوقائية المعتمدة.

أولوية

وقال محمد أحمد درويش، المدير التنفيذي لقطاع التصاريح والالتزام في هيئة المعرفة والتنمية البشرية: «تأتي هذه الإجراءات والإرشادات الاحترازية والوقائية، لضمان المحافظة على صحة الطلبة وسلامتهم باعتبارها أولوية قصوى، بالإضافة إلى ضمان حصول جميع الطلبة على أفضل تجربة تعليمية ممكنة وبجودة عالية ضمن الظروف الحالية».

وتحتضن دبي 209 مدارس خاصة تطبق نحو 16 منهاجاً تعليمياً متنوعاً، وتستقبل نحو 300 ألف طالب وطالبة.

معايير

أكد محمد درويش أن إجراءات إعادة فتح المدارس مجدداً للعام الدراسي الجديد، تواكب المعايير الصادرة عن الجهات المعنية في دبي، كما تواكب أفضل الممارسات الدولية، التي تتناسب مع واقع منظومة التعليم المدرسي الخاص في إمارة دبي. وتغطي الإجراءات والإرشادات المعتمدة، مجموعة من الجوانب التي تضمن صحة وسلامة الطلبة، ومنها: إجراءات الدخول، واستلام وتوصيل الطلبة، والزيارات المدرسية، والفحص الدوري، والنظافة والتعقيم الدوري، وترتيبات المكان والتباعد الجسدي، وآلية تقديم الخدمات التعليمية، والمواصلات المدرسية، والمأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى الفعاليات والأنشطة البدنية.

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