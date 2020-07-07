المصدر: (دبي - رحاب حلاوة)

أطلقت وزارة التربية والتعليم، متمثلة في إدارة التدريب والتنمية المهنية، برامج لتطوير مهارات المعلمين تقنياً وتكنولوجياً، وهي «MCE» و«MIE»، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، لتوفير تجربة تعليمية غنية للطلبة، وتقيس البرامج قدرة المعلم على توظيف مهاراته التكنولوجية، لخدمة العملية التعليمية، وتمنح تلك البرامج، المعلمين، شهادة معلم معتمد من مايكروسوفت، وهي بمثابة رخصة دولية، تثبت قدرة المعلم على تصميم التعليم، بما يحقق للطلبة مهارات القرن 21.

وقالت خولة الحوسني مديرة إدارة التدريب والتنمية المهنية في وزارة التربية والتعليم: إن هذه الدورات التدريبية للمعلمين، توفر الحاجة التطويرية للمعلمين، التي تساعدهم على تأهيل الطلبة، وبناء المعرفة والتنظيم الذاتي وحل المشكلات والابتكار وتكنولوجيا المعلومات، من أجل التعلم والاتصالات الماهرة، واستكشاف الشكل الذي يبدو عليه التعلم في القرن 21، وكيف يمكن للممارسات التعليمية المبتكرة، أن تدعم تعلم الطلاب لتطوير المهارات.

من جهة أخرى، عقدت الوزارة، أمس، ورشة الرهانات التربوية والثقافية لتعليم الفلسفة، ضمن البرنامج الصيفي لتعليم الفلسفة للمعلمين عن بعد، وأوضح الحضور بالورشة، أن الإمارات، تضع رهانها الكامل على التعليم، ولتحقق القفزة المطلوبة، في قطاع التعليم، يجب إشراك الثقافة في صياغة المستقبل.

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