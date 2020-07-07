«التربية»: إعلان نتائج الثانوية بعد غد

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

حددت وزارة التربية والتعليم، بعد غد الخميس، موعداً لإعلان نتائج الصف الثاني عشر لطلبة المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة.

من جهة أخرى، أعلنت الوزارة موجهات وتنظيمات عامة لإصدار شهادات نهاية العام الدراسي 2020/‏‏‏‏2019 إلكترونياً، إضافة إلى وصف مكونات ومسمى شهادة الصف الثاني عشر لمدارس التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج الوزارة، إضافة إلى المواصفات الفنية للشهادة الدراسية التي تصدر إلكترونيا من نظام المنهل للصفوف من 1 حتى 12، ومكونات الشهادة من بيانات ودرجات.

وستعلن نتائج الثاني عشر من خلال وسائل عدة منها رسائل نصية على هواتف الطلبة المتحركة، ومن خلال نظام درجات الطالب «المنهل»، حيث أنهى طلبة الثاني عشر الامتحانات التعويضية ، السبت الماضي، وعملت الوزارة على تصحيح ورصد الدرجات إلكترونياً وفق منظومة الاختبارات الالكترونية، التي تحاكي تجربة التعلم عن بعد.

تعميم

وأوضحت الوزارة في تعميم حصلت «البيان» على نسخة منه حول «إصدار شهادات نهاية العام الإلكترونية للصفوف من 1 حتى 12»، الذي أصدرته ووزعت على المدارس أخيراً، مواصفات الوثيقة العلمية التي يحصل عليها الطالب بعد مروره بخبرات تعليمية خلال 12 عاماً دراسياً، وتركز على مواصفات ومكونات شهادة إتمام الدراسة في المرحلة الثانوية الصف الثاني عشر، نهاية مرحلة الدراسة للطلبة في السلم التعليمي للمدرسة.

وتظهر الموجهات والتنظيمات العامة أنه تم ربط الشهادة برمز محدد ببيانات الطالب في الشهادة ومحتواها، وتسمح بتحميل الشهادة إلكترونياً، وترفق الشهادة إلكترونياً بملف الطالب من خلال أنظمة الوزارة بصيغة PDF، أو من خلال قنوات أخرى تحدد فور صدور النتيجة، إضافة إلى توجيه طلبة الصفوف من 1 حتى 12، إلى طباعة الشهادة على ورق أبيض عالي الجودة، حجم A4، وباستخدام طابعة ملونة، والتنسيق مع فريق «المنهل» قبل وقت كافٍ، في حال رغبة المجلس التعليمي أو إدارة التراخيص (بالنسبة للتعليم الخاص) أو إدارات المدارس والمراكز، بحجب الشهادة، وعدم تسليمها للطلبة إلكترونياً، لأسباب (التزامات مالية أو عهدة أجهزة أو عدم استكمال بيانات التسجيل أو الفحص الطبي للخدمة الوطنية أو أي سبب آخر، وفق تنظيم القطاع التعليمي، وذلك مع توافر خاصية «الحجب» في نظام «المنهل».

موجهات

وتتضمن الموجهات أنه في حال رغب الطالب وولي أمره في استصدار شهادة الصف 12، بورق رسمي لغرض الاستخدام خارج الدولة، وفي ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»، يتم العمل حاليا وبالتنسيق مع مراكز سعادة المتعاملين على تقديم الخدمة إلكترونياً من خلال موقع الوزارة والتسليم من خلال شركات التوصيل في مدة أقصاها 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، أما تعديل بيانات الطالب بعد صدور الشهادة إلكترونياً فإنه ينفذ وفق طلب إلكتروني، ويتطلب التعديل مدة لا تقل عن 5 أيام عمل، كما أن الشهادات الصادرة عن نظام «المنهل» لا تحتاج إلى تصديق أو ختم أو زيارة مراكز سعادة المتعاملين. وأشارت الوزارة إلى أن أصل الشهادة الدراسية تصدر إلكترونياً من نظام الوزارة، ومستحقة للطالب بدون رسم مالي، ولا يسمح باستيفاء رسم مالي مقابل طباعة وتسليم أصل الشهادة، وطباعة شهادة دراسية من المدرسة تحتوي على تصميم ومواصفات شهادة صادرة من أنظمة الوزارة، دون الحصول على إذن مسبق من الوزارة.

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